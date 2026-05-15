Charli D'Amelio adota um estilo ousado com um minivestido de renda.

Fabienne Ba.
@charlidamelio / Instagram

A celebridade americana das redes sociais Charli D'Amelio nunca posta nada sem que isso se torne um evento. Seu recente carrossel no Instagram, com a legenda simples "aqui e ali", misturou vários looks e momentos — foi um minivestido azul de renda que "roubou a cena" desde a primeira imagem.

O minivestido azul em camadas, uma peça do post

Na primeira foto, Charli D'Amelio veste um minivestido azul curto com um decote profundo. Uma bolsa preta usada na altura do quadril completa o look, adicionando um contraste marcante entre o azul e o preto. O vestido, que fica entre a renda e um vestido de noite, ilustra perfeitamente o estilo que ela vem explorando nos últimos meses. Ela também usa o cabelo preso em um rabo de cavalo alto e elegante, com maquiagem precisa: sobrancelhas definidas, delineador fino e lábios nude. Uma escolha de beleza minimalista que permite que o vestido seja o protagonista.

Fãs encantados, números reveladores

Com 50 milhões de seguidores no Instagram, cada publicação de Charli D'Amelio gera milhares de reações em minutos. Este carrossel não foi exceção: comentários entusiasmados, inúmeras visualizações e compartilhamentos impulsionaram rapidamente as imagens de seu feed para as comunidades de moda e estilo de vida. A jovem continua provando que sua influência vai muito além do universo do TikTok, onde construiu sua carreira.

Uma estética que evolui

Ex-estrela do TikTok que alcançou a fama aos 15 anos com seus vídeos de dança, Charli D'Amelio vem construindo gradualmente uma identidade fashion mais assertiva. Nos últimos meses, ela tem exibido uma variedade de looks que brincam com renda, sobreposições e cores vibrantes — uma direção estilística consistente que a diferencia cada vez mais do visual "casual" que a tornou famosa. Este carrossel é o exemplo mais recente.

Um minivestido azul de renda, um rabo de cavalo e uma legenda de duas palavras — Charli D'Amelio provou mais uma vez que as publicações mais simples são, às vezes, as mais eficazes. Ela continua a definir o seu próprio estilo.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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