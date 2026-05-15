A ginasta Livvy Dunne adota um traje de praia vintage e causa sensação.

A influenciadora americana e ex-ginasta artística Livvy Dunne está de volta pelo quarto ano consecutivo à revista esportiva americana Sports Illustrated Swimsuit - e anunciou isso com uma postagem descontraída no Instagram: "Ano 4, ainda fazendo sucesso" .

Uma sessão de fotos em Loreto, no coração da Baja California.

Foi no Instagram que Livvy Dunne confirmou seu retorno às páginas da Sports Illustrated Swimsuit pelo quarto ano consecutivo, com a legenda: "Ano 4, ainda causando impacto". Uma legenda concisa que diz muito sobre o quanto ela evoluiu desde sua primeira aparição — e sobre a confiança com que agora encara esse desafio, que se tornou sua marca registrada.

O ensaio fotográfico aconteceu em Loreto, Baja California Sur, México – um cenário costeiro selvagem e luminoso que proporcionou o pano de fundo perfeito para a estética vintage do look escolhido para a ocasião. As imagens mostram-na ora posando com os cabelos loiros ao vento, ora correndo na areia – um contraste entre a pose controlada e o movimento espontâneo que confere às fotos uma energia natural.

Um conjunto listrado em creme e branco com um anel de madeira.

A peça escolhida para este ensaio fotográfico tem uma estética decididamente retrô: um conjunto de duas peças em listras creme e brancas, cuja parte superior é unida por um largo anel de madeira no centro – um detalhe artesanal que ancorou o look em uma estética vintage dos anos 70. O conjunto coordenado, delicado e marcante ao mesmo tempo, integrou-se perfeitamente à paisagem natural de Loreto.

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Uma jornada inesperada

Ex-ginasta artística de elite da Universidade Estadual da Louisiana (LSU), Livvy Dunne construiu uma presença considerável na mídia e no mercado comercial paralelamente à sua carreira atlética. Sua colaboração com uma das principais revistas esportivas dos Estados Unidos, a Sports Illustrated Swimsuit, que começou enquanto ela ainda era atleta universitária, tornou-se um pilar de sua imagem pública. Ela também faz parte do elenco do reboot de "Baywatch" da Fox para a temporada 2026-2027, confirmando uma trajetória que se estende muito além do mundo dos esportes.

Quatro anos, o mesmo cenário de praia, uma presença constante – Livvy Dunne é uma daquelas personalidades que conseguiu transformar uma aparição na mídia em uma verdadeira marca registrada. "Continuando a causar impacto" : é exatamente isso que ela faz, ano após ano.