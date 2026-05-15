"Ainda mais bonita com a idade": aos 57 anos, Gillian Anderson encanta em um vestido branco bordado com miçangas.

A atriz americana Gillian Anderson desfilou recentemente no tapete vermelho do 79º Festival de Cannes (12 a 23 de maio de 2026) para a exibição de "A Vida de uma Mulher", uma nova comédia dramática dirigida pela atriz e diretora francesa Charline Bourgeois-Tacquet. Figura de destaque tanto na moda quanto no cinema, ela cativou os presentes com um vestido branco escultural, todo bordado com miçangas. Sua aparição foi imediatamente elogiada online, com comentários concordando que a atriz estava radiante.

Um vestido escultural, algures entre o minimalismo e a precisão.

Para sua tão aguardada aparição na Croisette, Gillian Anderson optou por um vestido branco com linhas gráficas e um drapeado arquitetônico. A peça, desenhada por uma importante casa de moda italiana, apresentava bordados meticulosos de pérolas e strass espalhados pelo corpete, criando um efeito quase de joia. O decote assimétrico estruturou a silhueta, enquanto um pequeno laço tom sobre tom na frente do vestido — repetido nas costas, onde as alças se cruzam — adicionou um toque rock 'n' roll ao visual.

A atriz usava joias de diamantes nas orelhas e no pescoço. Seus cachos ondulados estavam presos em um rabo de cavalo alto, e sua maquiagem, leve e discreta, enfatizava a simplicidade. Essa abordagem refinada permitiu que a alta costura fosse o destaque.

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Um dia dedicado à moda

A aparição de Gillian Anderson no Festival de Cannes nesta noite foi parte de um dia particularmente agitado. Mais cedo, a atriz já havia surpreendido a todos na Croisette com um cabelo loiro longo e extremamente cacheado, inspirado nos penteados dos anos 80. Um visual radiante, complementado por um vestido bege com estampa floral em um estilo decididamente retrô.

Frequentadora assídua do Festival de Cannes e cliente fiel de várias das principais casas de moda italianas, Gillian Anderson cultiva uma relação especial com as passarelas há várias temporadas. Em março passado, ela encerrou um dos desfiles mais aguardados da Semana de Moda de Paris, confirmando seu status como ícone da moda e atriz. Essa dupla identidade — como uma artista exigente e uma figura influente no mundo da moda — permite que ela tenha uma presença única nos principais eventos cinematográficos.

Uma aparição recebida com uma onda de reações.

Em publicações de moda dedicadas à sua aparência, os comentários de internautas se multiplicam. "Ela fica ainda mais bonita com a idade" , "Magnífica como sempre" , "Um verdadeiro ícone" ... essas reações, numerosas e unanimemente elogiosas, ressaltam o quanto a atriz personifica hoje uma certa elegância, livre das amarras ligadas à idade.

Essa postura pública certamente não é estranha à própria Gillian Anderson. Conhecida por suas posições feministas, a atriz afirma há anos que "aceitar a própria idade é recusar-se a desaparecer". Essa filosofia a conecta a outras figuras do cinema, como a atriz e modelo americana Brooke Shields, a atriz americana Sharon Stone e a atriz e produtora americana Jane Fonda — todas comprometidas, à sua maneira, com a luta para garantir que as mulheres com mais de cinquenta anos não sejam mais invisibilizadas pela indústria. A cada aparição em Cannes, Gillian Anderson prova que a moda e o cinema podem continuar a escrever as mais belas histórias muito depois dos 40.

Com seu vestido branco bordado e postura impecável, Gillian Anderson protagonizou um dos momentos mais marcantes do terceiro dia do Festival de Cannes de 2026. Além do look em si, sua aparição serviu como um lembrete de uma verdade muitas vezes esquecida: o brilho não se apaga com a idade, apenas se intensifica. Uma lição de estilo, mas também de autoconfiança, que muitos lembrarão muito além da Croisette.