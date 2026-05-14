Na praia, esta ex-Miss Universo faz sucesso com seu visual de verão.

Iris Mittenaere compartilhou um novo Reel (vídeo) no Instagram, filmado nas praias da Ilha Maurícia, e foi o suficiente para conquistar seus seguidores. A ex-Miss França 2016 e Miss Universo 2016 aparece com um vestido estampado leve, tendo como pano de fundo um pôr do sol espetacular. "Nascida para estar à beira-mar 🏝️", escreveu ela na legenda da publicação, junto com as hashtags #mauritius e #island. Essa pausa de verão cativou a internet imediatamente.

Um vestido estampado perfeito para a estação.

Para esta escapadela à costa do Oceano Índico, Iris Mittenaere escolheu um vestido com estampa animal que imita pele de píton em tons de marrom e caramelo. Essa escolha de moda reflete a grande tendência "boho praia" que domina a temporada primavera/verão 2026, caracterizada por estampas naturais, tecidos leves e cortes curtos, fáceis de vestir depois de um dia na praia.

Para o penteado, Iris optou por cabelos soltos e ondulados, levemente despenteados pela brisa do mar. Algumas pulseiras discretas no pulso completaram o visual. O efeito geral foi de simplicidade veranil, em perfeita sintonia com o cenário.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Iris Mittenaere (@irismittenaere)

Uma vista espetacular que enriquece o vídeo.

Além da aparência, o que chama a atenção imediatamente na publicação é a paisagem que serve de pano de fundo para Iris Mittenaere. Filmado durante a hora dourada, o vídeo captura um céu com nuvens suaves e reflexos dourados, enquanto o oceano estende suas ondas até onde a vista alcança. Maurício, um dos principais destinos do Oceano Índico, oferece aqui uma de suas cenas mais icônicas: areia clara, ondas tranquilas e um horizonte tingido de rosa.

O cenário natural confere à publicação um toque quase cinematográfico. Muitos internautas comentaram tanto sobre a beleza da paisagem quanto sobre a própria Iris Mittenaere, alguns até mesmo chamando-a de momento "de cartão-postal". Uma composição simples, porém notavelmente eficaz, que transporta instantaneamente seus seguidores para um clima de férias.

Os fãs foram conquistados pela publicação.

No vídeo do Instagram, as reações se multiplicam. Os comentários elogiam tanto o visual quanto a paisagem: "Você está magnífica" , "Que vista!" , "Sonhamos em viajar com você" , "Um pôr do sol dos sonhos" ... Uma onda de entusiasmo que confirma o lugar de Iris Mittenaere no coração do público francês, quase dez anos após sua coroação.

Tendo se tornado uma figura essencial no cenário midiático francês – entre apresentação de programas de TV, projetos empreendedores e compromisso com a filantropia – Iris Mittenaere demonstra, postagem após postagem, que sabe cultivar uma conexão simples e afetuosa com sua comunidade.

Com este vídeo gravado em Maurício, Iris Mittenaere criou uma de suas publicações mais populares da temporada. Entre seu vestido estampado leve, a atmosfera dourada e a mensagem simples sobre seu amor pelo mar, ela oferece aos seus seguidores um momento de relaxamento. E, mais uma vez, ela é um sucesso nas redes sociais.