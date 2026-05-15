Hilary Duff reinventa o maiô vermelho com uma silhueta de inspiração vintage chique.

A atriz e cantora americana Hilary Duff estampou as páginas da Sports Illustrated Swimsuit, uma das principais revistas esportivas dos Estados Unidos. Fotografada nas Ilhas Turcas e Caicos por Kat Irlin, ela protagonizou um ensaio radiante, com uma imagem em particular que cativou seus fãs imediatamente.

Sua primeira edição na Sports Illustrated Swimsuit.

Para sua primeira aparição nas páginas da Sports Illustrated Swimsuit, Hilary Duff posou em South Caicos, nas Ilhas Turks e Caicos, fotografada por Kat Irlin para a edição de 2026 da revista. O ensaio incluiu diversos looks diferentes, mas foi o maiô vermelho da Vitamin A que chamou mais atenção.

Uma estética vintage e ensolarada.

Hilary Duff usava um maiô vermelho vibrante da Vitamin A, com decote profundo e alças finas. Em uma das fotos do ensaio, uma das alças escorrega naturalmente do ombro enquanto ela ri — um momento espontâneo que confere à imagem uma naturalidade que nem a pose mais calculada conseguiria alcançar. Sua pele dourada, os cabelos loiros com reflexos de sol e a expressão alegre completavam a cena, evocando férias dos sonhos.

Todo o ensaio fotográfico explora uma estética retrô e ensolarada — com referências aos anos 1950 e ao estilo praiano americano — que Hilary Duff personificou com total naturalidade. O maiô vermelho, um tanto pin-up e moderno, se encaixa perfeitamente na tendência de peças únicas vintage que dominaram a moda praia nas últimas duas temporadas. Longe do minimalismo ou do excesso, é uma peça que só precisa de um pouco de sol para ganhar vida.

📸🔥| Hilary Duff está incrível na capa da edição de maiô da Sports Illustrated de 2026 — pic.twitter.com/W6ve5Pq42p — Hilary Duff Charts (@HilaryDuffChart) 12 de maio de 2026

"Salve a Rainha Hilary"

Assim que a Sports Illustrated Swimsuit publicou a foto, as reações dos fãs inundaram a publicação. "Salve a rainha Hilary!", escreveu um. Outro resumiu tudo com uma precisão comovente: "De alguma forma, cada versão dela se torna mais icônica". Esses comentários refletem como o público percebe a trajetória da atriz — uma mulher cuja imagem e confiança parecem se fortalecer com o tempo, e não o contrário.

Uma atriz em pleno renascimento

Este ensaio fotográfico para a Sports Illustrated acontece durante uma primavera particularmente agitada para Hilary Duff. Ela está atualmente em turnê com a "Lucky Me Tour", para promover seu sexto álbum, "Luck... or Something", com lançamento previsto para fevereiro de 2026. Seu retorno à música e agora esta aparição em uma das publicações mais icônicas da cultura pop americana marcam uma nova era – mais assertiva, mais livre e visivelmente mais realizada do que nunca.

Uma alça solta, uma gargalhada e o sol nos cabelos — Hilary Duff não precisou de muito para fazer uma entrada triunfal na Sports Illustrated Swimsuit. A foto dizia tudo: ela está exatamente onde deveria estar.