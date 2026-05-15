Sydney Sweeney posa com o namorado vestidos de caubói.

Fabienne Ba.
@sydney_sweeney / Instagram

A atriz e produtora americana Sydney Sweeney havia "prometido manter sua vida privada em segredo". No entanto, em 1º de maio de 2026, ela escolheu o Festival Stagecoach (um festival de música) – e um macacão jeans – para seu "lançamento oficial". A publicação causou grande repercussão na internet.

Um traje de cowboy completo, da cabeça aos pés.

Sydney Sweeney compartilhou uma sequência de fotos do festival Stagecoach no Instagram, com a legenda simples "fim de semana de cowboy ♥" . A foto de capa mostrava a atriz com uma perna em volta do empresário americano Scooter Braun, ambos sorrindo para a câmera. Scooter Braun respondeu postando sua própria sequência de fotos com as mesmas imagens, com a legenda "O Stagecoach trouxe um cowboy sortudo" . Em poucas horas, a publicação dupla viralizou.

Para a ocasião, Sydney Sweeney optou por um look perfeitamente em sintonia com o espírito do festival: macacão jeans, uma regata branca de renda por baixo e botas de cowboy marrons. A atriz também apareceu no carrossel com uma jaqueta jeans, usando de forma bem-humorada uma bandana como máscara facial — tudo contribuindo para um estilo country autêntico e descontraído, em sintonia com a atmosfera do festival.

Esses momentos ternos tocaram os corações dos fãs.

O carrossel de fotos se desenrolou como uma série de momentos espontâneos: selfies em grupo espelhadas, fotos em preto e branco de cabine fotográfica — e Sydney Sweeney empoleirada nos ombros de Scooter Braun enquanto ele cantava no palco, com as mãos erguidas. Os dois também foram filmados cantando karaokê e dançando com amigos. Apenas mais uma publicação de festival — só que esta confirmou uma conexão que já era esperada "há meses".

26,3 milhões de assinantes que ficaram "devastados"

Os comentários na publicação de Sydney Sweeney refletiram a dimensão do impacto: "26,3 milhões de pessoas estão furiosas agora", resumiu um comentário. "Eu, um homem feliz no casamento: 'Como ela pôde fazer isso comigo?!'", brincou outro. Até mesmo a conta oficial da Rockstar Energy entrou na brincadeira com um comentário divertido. Essa reação coletiva diz muito sobre o lugar de Sydney Sweeney na cultura pop atual.

Macacão jeans, botas, um festival de música country e uma lenda em poucas palavras — Sydney Sweeney formalizou, assim, sua conexão com a elegância natural de quem sabe exatamente o que está fazendo. E a internet, como sempre, respondeu com entusiasmo.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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