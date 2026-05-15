Sydney Sweeney posa com o namorado vestidos de caubói.

A atriz e produtora americana Sydney Sweeney havia "prometido manter sua vida privada em segredo". No entanto, em 1º de maio de 2026, ela escolheu o Festival Stagecoach (um festival de música) – e um macacão jeans – para seu "lançamento oficial". A publicação causou grande repercussão na internet.
Um traje de cowboy completo, da cabeça aos pés.
Sydney Sweeney compartilhou uma sequência de fotos do festival Stagecoach no Instagram, com a legenda simples "fim de semana de cowboy ♥" . A foto de capa mostrava a atriz com uma perna em volta do empresário americano Scooter Braun, ambos sorrindo para a câmera. Scooter Braun respondeu postando sua própria sequência de fotos com as mesmas imagens, com a legenda "O Stagecoach trouxe um cowboy sortudo" . Em poucas horas, a publicação dupla viralizou.
Para a ocasião, Sydney Sweeney optou por um look perfeitamente em sintonia com o espírito do festival: macacão jeans, uma regata branca de renda por baixo e botas de cowboy marrons. A atriz também apareceu no carrossel com uma jaqueta jeans, usando de forma bem-humorada uma bandana como máscara facial — tudo contribuindo para um estilo country autêntico e descontraído, em sintonia com a atmosfera do festival.
Esses momentos ternos tocaram os corações dos fãs.
O carrossel de fotos se desenrolou como uma série de momentos espontâneos: selfies em grupo espelhadas, fotos em preto e branco de cabine fotográfica — e Sydney Sweeney empoleirada nos ombros de Scooter Braun enquanto ele cantava no palco, com as mãos erguidas. Os dois também foram filmados cantando karaokê e dançando com amigos. Apenas mais uma publicação de festival — só que esta confirmou uma conexão que já era esperada "há meses".
Veja esta publicação no Instagram
26,3 milhões de assinantes que ficaram "devastados"
Os comentários na publicação de Sydney Sweeney refletiram a dimensão do impacto: "26,3 milhões de pessoas estão furiosas agora", resumiu um comentário. "Eu, um homem feliz no casamento: 'Como ela pôde fazer isso comigo?!'", brincou outro. Até mesmo a conta oficial da Rockstar Energy entrou na brincadeira com um comentário divertido. Essa reação coletiva diz muito sobre o lugar de Sydney Sweeney na cultura pop atual.
Macacão jeans, botas, um festival de música country e uma lenda em poucas palavras — Sydney Sweeney formalizou, assim, sua conexão com a elegância natural de quem sabe exatamente o que está fazendo. E a internet, como sempre, respondeu com entusiasmo.