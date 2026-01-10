Search here...

Será que Chloe Kim, a estrela americana do snowboard, participará das Olimpíadas na Itália?

Léa Michel
@chloekim/Instagram

Chloe Kim, ícone americana do snowboard halfpipe, bicampeã olímpica e estrela das redes sociais com mais de um milhão de seguidores no Instagram, enfrenta sérias incertezas quanto à sua participação nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 em Milão-Cortina devido a uma luxação no ombro sofrida durante o treinamento.

Uma estrela do snowboard com vários recordes

Aos 25 anos, Chloe Kim domina o halfpipe feminino há uma década: medalhas de ouro em PyeongChang 2018 e Pequim 2022, oito medalhas de ouro nos X Games, igualando o recorde de Shaun White, e o título de campeã mundial em 2025. Ela garantiu a vaga da equipe dos EUA para Milão-Cortina em maio de 2025 ao liderar o ranking mundial, com a ambição histórica de um tricampeonato (três medalhas de ouro consecutivas). Com uma grande base de fãs nas redes sociais, suas postagens misturam feitos atléticos, humor e o cotidiano, o que lhe rendeu 1 milhão de seguidores no Instagram e um enorme engajamento.

Veja esta publicação no Instagram

Uma publicação compartilhada por Chloe Kim (@chloekim)

Lesão chocante na Suíça

Em 8 de janeiro de 2026, durante um treino em Laax, na Suíça, Kim caiu de cara na parede do halfpipe, deslocando o ombro — um incidente que a própria campeã descreveu como "o mais estúpido". Um vídeo publicado no Instagram mostra a queda e suas caretas de dor, com uma plateia preocupada: "Estou aqui há alguns dias. Estou na Suíça e, logo no meu segundo dia de treino, sofri a queda mais estúpida..." Apesar de tudo, ela permanece otimista, relatando boa mobilidade e pouca dor, mas teme novas luxações.

Situação incerta para os Jogos Olímpicos.

Um exame de ressonância magnética deverá ser realizado em breve para esclarecer a gravidade de suas lesões, mas, sem nenhuma atualização pública imediata até 9 de janeiro de 2026, sua participação nas provas de halfpipe (6 e 7 de fevereiro) permanece incerta, com o risco de um atraso prolongado. Os Jogos Olímpicos de Milão-Cortina começam em 6 de fevereiro, o que deixa um prazo curto para a recuperação. Kim acredita estar em ótima forma para o snowboard e pronta para retornar assim que receber autorização médica.

Essa lesão ameaça um feito inédito: tornar-se a primeira atleta a conquistar três medalhas de ouro consecutivas no halfpipe feminino. Apesar de um revés em dezembro de 2025 devido a outra lesão não especificada, Kim personifica a resiliência, apoiada por uma enorme base de fãs nas redes sociais, onde compartilha suas emoções mais profundas. Sua trajetória é inspiradora, transformando cada obstáculo em uma possível volta por cima.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
A filha de Elon Musk causa sensação com um look inesperado.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A filha de Elon Musk causa sensação com um look inesperado.

A nova campanha de Dia dos Namorados da marca Savage x Fenty coloca Vivian Wilson, filha transgênero de...

Aos 57 anos, Kylie Minogue brilha em um deslumbrante vestido vermelho.

Durante sua turnê "Tension", Kylie Minogue publicou uma série de fotos no Instagram que foram elogiadas por seus...

A filha de Kate Moss está causando sensação na praia com um look que não passa despercebido.

Filha da lendária Kate Moss, Lila Moss está causando sensação no Instagram com fotos tiradas durante suas férias...

"Quanto mais velha fica, mais bonita ela se torna": aos 57 anos, Lucy Liu fascina com sua elegância.

A atriz, produtora, diretora, pintora e escultora americana Lucy Liu está cativando as redes sociais com sua elegância...

"Quem mandou ela tocar no rosto?": Uma cantora no centro de um debate estético

PinkPantheress, a sensação pop britânica com um estilo geek-chic, incendeia as redes sociais com seu look em um...

Jennifer Aniston desfaz o mito: a cor real do seu cabelo vai te surpreender.

Símbolo da loira californiana "perfeita" desde a popular série americana "Friends", Jennifer Aniston acaba de fazer uma revelação...

© 2025 The Body Optimist