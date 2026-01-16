"Ela parece ter 20 anos": Esta cantora comemora seu aniversário de 30 anos em grande estilo.

Jennie Kim, ícone global do K-pop e integrante do grupo feminino BLACKPINK, acaba de atingir um marco importante: seu 30º aniversário, que foi comemorado em 16 de janeiro de 2026. Conhecida por seu estilo único e carisma irresistível, a cantora celebrou a data com um toque de humor e elegância, fiel à sua imagem.

Uma artista no auge de sua carreira

No Instagram, Jennie compartilhou um vídeo curto inspirado em uma tendência viral: uma vela acesa como um cigarro, um bolo fofo decorado com Cinnamoroll – um personagem adorado da Sanrio – tudo ao ritmo da famosa música "Feeling Good". Uma referência divertida à liberdade que ela representa.

Essa celebração chega em um momento particularmente frutífero para Jennie. Em meio à sua Deadline World Tour com o BLACKPINK — cujo show final acontecerá em 26 de janeiro em Hong Kong — ela continua acumulando sucessos. No Golden Disc Awards de 2025, ela triunfou, levando para casa quatro prêmios, incluindo o prestigioso título de Artista do Ano. E 2026 parece igualmente promissor: o grupo está preparando o lançamento de seu mini-álbum "Deadline", previsto para 27 de fevereiro. Jennie, portanto, parece combinar maturidade e criatividade, solidificando seu status como um ícone global que transcende as fronteiras do K-pop.

Uma elegância natural e atemporal

Através de sua postagem de aniversário, Jennie oferece um raro vislumbre de sua personalidade longe dos holofotes. Seus fãs elogiaram esse momento íntimo, destacando como a jovem irradia confiança e serenidade. "Ela parece ter 20 anos", comentaram alguns usuários, encantados com sua graça natural. Jennie prova, assim, que aos 30, a realização não se mede por números, mas pela liberdade de ser si mesma, cultivar suas paixões e seguir em frente com confiança e autenticidade.

Entre sucessos internacionais, novos projetos musicais e uma emocionante comemoração de aniversário, Jennie Kim está entrando em sua terceira década com o pé direito. Mais do que nunca, ela personifica uma geração de artistas de espírito livre, elegantes e visionários que estão redefinindo os códigos da celebridade, mantendo-se fiéis a si mesmos.