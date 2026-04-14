Por que a figura musculosa dessa primeira bailarina é tão fascinante?

Fabienne Ba.
@otimabuse / Instagram

A dançarina e coreógrafa sul-africana Oti Mabuse causou uma forte impressão no Olivier Awards de 2026 com uma silhueta acentuada por um vestido estruturado. Sua presença no tapete vermelho ressaltou a evolução da representação do corpo na dança e nas artes cênicas.

Uma participação notável na cerimônia do Prêmio Olivier de 2026.

Oti Mabuse compareceu à cerimônia do Prêmio Olivier no Royal Albert Hall, em Londres, uma celebração anual das produções teatrais e artistas britânicos. Para o evento, ela escolheu um vestido curto laranja, estilo corset, com estrutura definida e decote escultural. O corte ajustado acentuou sua silhueta esbelta. O Prêmio Olivier, criado em 1976, é um evento importante no calendário cultural britânico, reunindo figuras de destaque do teatro, da dança e do entretenimento.

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Uma evolução das representações estéticas

Ao longo dos anos, os padrões estéticos associados à dança e à performance evoluíram, permitindo uma maior diversidade de tipos físicos. O físico atlético é agora percebido como compatível com uma "imagem elegante e expressiva". As aparições públicas de bailarinos renomados contribuem para essa evolução, exibindo figuras que refletem a realidade física de sua prática artística. Essa evolução faz parte de um contexto mais amplo no qual a performance e a capacidade física são cada vez mais reconhecidas como elementos essenciais da expressão artística.

Em última análise, a aparição de Oti Mabuse na cerimônia do Prêmio Olivier de 2026 ilustra perfeitamente a transformação dos códigos estéticos no mundo da dança e do entretenimento. Ao destacar um físico que é ao mesmo tempo musculoso, expressivo e elegante, ela contribui para a redefinição dos padrões de beleza, que agora estão mais firmemente enraizados na realidade física e na performance artística.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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