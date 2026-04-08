Em um look de bolinhas, Khloé Kardashian realça sua silhueta.

Julia P.
@khloekardashian / Instagram

Khloé Kardashian confirma mais uma vez sua influência fashion com um look que exibe uma estampa icônica: poá. Em uma sequência de fotos publicada recentemente no Instagram, a celebridade americana aparece vestindo um conjunto branco com poá preto, um macacão justo que valoriza sua silhueta, mantendo uma estética minimalista.

O padrão de "bolinhas", um clássico revisitado

Fotografada em um interior luminoso e contemporâneo, Khloé Kardashian posa em frente a um balanço suspenso, criando um contraste interessante entre a decoração minimalista e a estampa gráfica. Essa escolha estilística realça o visual geral e, ao mesmo tempo, chama a atenção para a estampa de bolinhas, um motivo frequentemente revisitado por criadores de conteúdo.

A estampa de poá é atemporal, transcendendo décadas sem perder sua popularidade. Ora retrô, ora sofisticada, ora contemporânea, ela se adapta a diferentes cortes e tecidos. Neste look, a versão de Khloé Kardashian oferece uma interpretação moderna graças a um corte estruturado e uma paleta monocromática.

O contraste entre o preto e o branco acentua o efeito gráfico da estampa, enquanto o corte ajustado confere uma dimensão moderna a esta estampa tradicionalmente associada a silhuetas vintage. Há várias temporadas, as bolinhas são presença constante nas coleções, confirmando seu status como peça essencial do guarda-roupa. Fáceis de combinar, podem ser usadas como peça principal ou como um detalhe sutil.

Uma silhueta moderna e equilibrada.

O look de Khloé Kardashian se destaca pelo corte ajustado e comprimento abaixo do joelho. Combinado com sandálias minimalistas, o visual mantém uma certa simplicidade que permite que a estampa seja a protagonista. O penteado volumoso e a maquiagem natural completam o conjunto sem desviar a atenção da peça. Essa abordagem está alinhada com uma tendência atual que privilegia silhuetas estruturadas equilibradas por acessórios discretos.

Os internautas estão encantados com o padrão de bolinhas.

Nos comentários, muitos seguidores expressaram seu entusiasmo por esse look, elogiando especialmente o retorno da estampa de bolinhas. A estampa de bolinhas surge como uma alternativa elegante a estampas mais complexas, além de proporcionar um toque visual imediatamente reconhecível.

O sucesso desta publicação confirma o interesse contínuo em peças clássicas revisitadas com um toque contemporâneo. A estampa de bolinhas, já presente em muitas coleções recentes, parece continuar a atrair uma nova geração.

Com este conjunto de bolinhas, Khloé Kardashian demonstra mais uma vez a capacidade das peças clássicas de se adaptarem às tendências atuais. Combinando o estilo retrô com uma interpretação moderna, a estampa de bolinhas confirma seu status como um motivo essencial, capaz de transcender as estações sem perder seu charme.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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