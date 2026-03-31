Aos 56 anos, a atriz Heather Graham chama a atenção com um visual "ousado".

Anaëlle G.
@imheathergraham / Instagram

A atriz e produtora americana Heather Graham chamou a atenção recentemente com uma série de looks casuais e elegantes apresentados durante a promoção de seu novo filme, "They Will Kill You". Ela afirma seu estilo com uma estética boêmia inspirada nos anos 70, misturando peças vintage com silhuetas contemporâneas.

Um estilo retrô para promover seu novo filme.

Em uma publicação compartilhada em suas redes sociais, Heather Graham exibiu vários looks usados durante sua turnê de divulgação de "They Will Kill You". Entre eles, uma jaqueta de camurça taupe em estilo retrô, usada aberta para um visual minimalista, chamou particularmente a atenção. Esta peça da Veronica Beard se destaca pelo corte sem gola, botões em padrão tartaruga e bolsos aplicados, que remetem à moda icônica dos anos 70.

Um guarda-roupa inspirado nos anos 70.

Conhecida por sua predileção por silhuetas boêmias, a atriz combinou esta jaqueta com jeans de cintura alta e pernas largas, reforçando o ar vintage do look. Essa escolha estilística reflete uma tendência mais ampla que está revitalizando cortes estruturados e tecidos naturais, que são muito presentes na moda atual.

Ao longo de sua publicação, Heather Graham também revelou outros looks usados em eventos promocionais, incluindo um vestido blazer listrado em preto e branco, aderindo à tendência "sexy de escritório". Essa silhueta, caracterizada por um corte estruturado e um decote marcante, ilustra a influência duradoura da alfaiataria nas coleções contemporâneas.

Heather Graham também optou por um look monocromático composto por um conjunto branco, combinando uma blusa justa e calças de cintura alta, complementado por sandálias de tiras. Este look contrasta com o estilo boémio da jaqueta de camurça, demonstrando a diversidade estilística adotada durante a promoção do filme "They Will Kill You".

Uma carreira ainda ativa

Heather Graham desfrutou de uma rica carreira de décadas no cinema e na televisão. Para coincidir com o lançamento de "They Will Kill You", ela também falou sobre suas experiências no set, incluindo a evolução das práticas, como a presença de coordenadores de intimidade durante cenas sensíveis. Ela enfatizou que "essas medidas visam aumentar a segurança e o respeito dos atores", reconhecendo, porém, que "esses novos métodos às vezes podem exigir um período de adaptação".

Com esses looks marcantes, Heather Graham confirma seu compromisso com uma moda expressiva e pessoal. Sua escolha por silhuetas inspiradas nos anos 70 ilustra como certas influências vintage continuam a inspirar tapetes vermelhos e eventos promocionais, ao mesmo tempo que destaca sua influência duradoura na indústria do entretenimento.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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