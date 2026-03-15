"Um saco de ossos": A modelo Bella Hadid reacende o debate sobre "magra demais"

Naila T.
@bellahadid/Instagram

Infelizmente, os corpos das celebridades são sempre alvo de comentários nas redes sociais. A modelo americana Bella Hadid vivenciou isso recentemente após uma aparição impactante no tapete vermelho. Diversos comentários online criticaram sua figura, considerando-a "magra demais", reacendendo o debate recorrente sobre "magra demais", uma forma de estigmatização direcionada a pessoas percebidas como "magras demais".

Reações após uma aparição pública

Bella Hadid chamou a atenção recentemente em um evento em Los Angeles, onde apareceu com um look que rapidamente viralizou nas redes sociais. Enquanto muitos elogiaram seu estilo, alguns comentários se concentraram em sua figura. Em algumas publicações, usuários usaram termos como "saco de ossos" ou "esquelética" para descrever a modelo. Essas reações geraram uma discussão mais ampla sobre como os corpos das mulheres são comentados na esfera pública, incluindo os de celebridades.

O que é "skinny shaming"?

O termo "skinny shaming" refere-se a comentários negativos, odiosos e zombeteiros dirigidos a pessoas consideradas "magras demais". Essa forma de gordofobia envolve julgar ou criticar a aparência física de uma pessoa por causa de sua magreza. Pode se manifestar como comentários sobre peso, suposições sobre saúde ou observações sobre a aparência. Especialistas explicam que essa crítica pode ter efeitos psicológicos, particularmente na autoestima e na imagem corporal.

Injunções contraditórias sobre os corpos das mulheres

As reações em torno de Bella Hadid também ilustram uma contradição frequentemente mencionada em discussões sobre padrões de beleza. As mulheres podem ser criticadas tanto por serem consideradas "magras demais" quanto, inversamente, por não atenderem a certos critérios de magreza. Esses comentários contribuem para uma forma mais ampla de vergonha corporal, que envolve julgar ou avaliar publicamente o corpo de uma pessoa. Diversos pesquisadores apontam que esses padrões conflitantes podem contribuir para reforçar as pressões sociais em torno da aparência.

Uma discussão mais ampla sobre padrões de beleza.

Bella Hadid já falou em diversas entrevistas sobre as pressões em torno da imagem corporal na indústria da moda. A carreira de modelo, em particular, é frequentemente associada a padrões corporais muito específicos, o que pode amplificar comentários sobre a aparência das modelos. Os debates em torno da vergonha corporal e da magreza excessiva, portanto, fazem parte de uma discussão mais ampla sobre a diversidade corporal na mídia e na moda.

Em resumo, as reações provocadas pela aparência de Bella Hadid demonstram com que frequência os corpos das mulheres continuam sendo alvo de comentários na esfera pública. Sejam as críticas relacionadas à magreza ou a outras características físicas, essas discussões reacendem regularmente o debate sobre os padrões de beleza e como a aparência das mulheres é julgada, principalmente na mídia e nas redes sociais.

Naila T.
Naila T.
Analiso as tendências sociais que moldam nossos corpos, nossas identidades e nossas relações com o mundo. O que me motiva é compreender como as normas evoluem e se transformam em nossas vidas, e como os discursos sobre gênero, saúde mental e autoimagem permeiam o cotidiano.
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