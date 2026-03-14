Zendaya ressuscita um dos vestidos mais icônicos de Carrie Bradshaw e causa sensação.

A atriz, produtora e modelo americana Zendaya, frequentemente acompanhada por seu estilista Law Roach, gosta de resgatar peças de moda historicamente significativas. No Essence Black Women in Hollywood Awards, ela mais uma vez chamou a atenção ao usar um vestido vintage que se tornou icônico graças à personagem Carrie Bradshaw.

Uma aparição notável em um evento de Hollywood.

A premiação Essence Black Women in Hollywood Awards, realizada anualmente em Los Angeles, celebra as conquistas e contribuições de mulheres negras na indústria do cinema e da televisão. Para a cerimônia deste ano, Zendaya apareceu com um minivestido branco drapeado de alça única adornado com uma grande flor tridimensional. A criação se destacou pelos detalhes esculturais, incluindo uma flor 3D no ombro da qual caíam penas douradas. Ela completou o look com sapatos brancos Christian Louboutin e joias discretas.

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Um vestido associado a Carrie Bradshaw

Este vestido não é estranho aos fãs de moda e cultura pop. Uma versão semelhante foi usada pela personagem Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker, em um filme baseado na famosa série sobre a vida de quatro amigas em Nova York. Em uma cena de abertura icônica, Carrie Bradshaw aparece com um vestido curto adornado com uma grande flor no ombro. Essa roupa se tornou um dos looks mais memoráveis da personagem. Ao escolher usar essa peça, Zendaya trouxe de volta aos holofotes um momento icônico da moda no cinema.

Uma criação inspirada no visual de Whitney Houston.

A história deste vestido remonta a tempos ainda mais antigos. Originalmente, o design foi inspirado num vestido usado pela cantora Whitney Houston durante uma sessão fotográfica promocional na década de 1980. O vestido, desenhado por Eugene Alexander, era decorado com flores de hibisco douradas no ombro e personificava o "espetacular chique" daquela época. Anos mais tarde, a figurinista Patricia Field criou uma versão reimaginada para a personagem Carrie Bradshaw, encurtando o vestido e mantendo uma única flor como elemento central.

Zendaya e seu gosto pelo vintage

Zendaya e seu estilista, Law Roach, são frequentemente elogiados por suas escolhas de looks vintage no tapete vermelho. A dupla gosta de revisitar criações dos arquivos de grandes casas de moda ou peças associadas a momentos marcantes da história da moda. Essa abordagem ajuda a trazer silhuetas históricas de volta aos holofotes e demonstra como certos designs podem transcender décadas sem deixar de ser relevantes.

Entre a herança vintage e a interpretação contemporânea, este look ilustra mais uma vez como certas criações podem continuar a inspirar tapetes vermelhos, décadas após sua estreia.