"Não tem prazo de validade": a atriz Ali Larter, de 50 anos, responde às críticas.

Fabienne Ba.
@alilarter/Instagram

Em Hollywood, a questão da idade das atrizes continua sendo um tema recorrente de debate. A atriz, modelo e produtora americana Ali Larter se pronunciou recentemente sobre o assunto. Aos 50 anos, ela respondeu a algumas críticas que surgiram nas redes sociais a respeito de seu papel na série "Landman", afirmando que a idade não deve limitar a forma como as mulheres são retratadas na tela.

Reações após sua participação na série "Landman"

Ali Larter participa da série "Landman", uma produção criada por Taylor Sheridan e exibida no Paramount+. Ela interpreta Angela Norris, uma personagem descrita como carismática. Após a estreia da série, alguns usuários de redes sociais expressaram surpresa ao ver uma mulher com mais de 50 anos retratada como atraente em uma obra de ficção. Questionada sobre isso, a atriz respondeu em uma entrevista que não entendia a reação. "A beleza não tem prazo de validade", afirmou.

Uma reação aos estereótipos relacionados à idade

Em suas declarações, Ali Larter explica que essa reação "ainda reflete algumas ideias persistentes na indústria do entretenimento". Segundo ela, a percepção de que o charme ou a visibilidade de uma mulher são limitados pela idade precisa mudar. Ela também enfatizou: "Acho estranho que algumas pessoas se choquem com o fato de uma mulher de quarenta ou cinquenta anos poder ser considerada atraente".

Uma carreira que abrange várias décadas

Ali Larter iniciou sua carreira na década de 1990, inicialmente como modelo, antes de migrar para o cinema e a televisão. Ela ganhou reconhecimento em diversos filmes populares, incluindo "Premonição" e "Resident Evil", e também estrelou a série "Heroes" nos anos 2000. Ao longo dos anos, ela continuou a aparecer em várias produções, expandindo suas atividades na indústria do entretenimento.

Um debate recorrente em Hollywood

A questão da idade das atrizes infelizmente continua sendo um tema recorrente em Hollywood. Diversos estudos mostram que os papéis femininos se tornam menos frequentes com a idade, principalmente após os quarenta anos. Algumas atrizes e diretoras, portanto, estão reivindicando uma representação mais diversa das mulheres nas telas, em todas as faixas etárias. As declarações de Ali Larter fazem parte dessa discussão mais ampla sobre o lugar da mulher na indústria cinematográfica e televisiva.

Ao responder às críticas relacionadas à sua idade, Ali Larter reiterou que a representação feminina nas telas não deve ser limitada por estereótipos. Aos 50 anos, ela afirma seu desejo de continuar "interpretando personagens diversas", enfatizando que "charme e visibilidade não devem ser associados a um prazo de validade".

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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