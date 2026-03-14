Com uma saia lápis, Leni Klum causa impacto com um look minimalista preto.

Léa Michel
@leniklum/Instagram

A modelo e apresentadora de TV germano-americana Leni Klum chamou a atenção no tapete vermelho de um evento com um look preto minimalista e chique, composto por uma saia lápis e uma camisa de cetim.

Um conjunto preto limpo e estruturado

Recentemente, Leni Klum fez uma aparição marcante na Vanities Party 2026 em Los Angeles, um evento que celebra a jovem geração de Hollywood. Ela vestiu um conjunto preto de cetim ajustado: uma camisa de botões com as mangas arregaçadas e uma saia lápis longa até o tornozelo, que realçou sua silhueta elegante e confiante. Livre de joias desnecessárias, o look priorizou a qualidade dos tecidos e as linhas limpas, resultando em um efeito refinado e atemporal.

Sapatos de salto elegantes como toque final.

Para completar o look, Leni optou por sapatos de renda adornados com uma pérola discreta, adicionando um toque de elegância sutil ao tornozelo. Seus cabelos castanho-escuros, com ondas brilhantes e repartidos ao meio, emolduravam o rosto e conferiam um brilho sofisticado ao visual. Essa escolha minimalista rapidamente viralizou nas redes sociais, onde os comentários destacaram sua impressionante semelhança com a mãe, a modelo, apresentadora de televisão e atriz germano-americana Heidi Klum.

Minimalismo impactante no tapete vermelho

Leni Klum demonstra mais uma vez seu senso de estilo inato, optando por um look todo preto que exala presença e confiança sem esforço. Observadores online logo notaram essa elegância natural, frequentemente comparando-a à de Heidi Klum, reforçando a ideia de uma clara e inegável semelhança estilística nas reações dos fãs. Ela se consolida como uma presença essencial no mundo da moda, distante da artificialidade.

Em resumo, neste vibrante tapete vermelho, o look de Leni se destacou pela sua simplicidade calculada, provando que menos pode ser mais impactante. Com sua saia lápis e conjunto minimalista todo preto, Leni Klum fez uma aparição magistral, elogiada por sua classe e evidente tradição de estilo nos comentários entusiasmados.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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