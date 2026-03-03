Demi Moore causou sensação graças a um vestido feito de um tecido surpreendente.

No tapete vermelho do SAG Awards 2026, as celebridades exibiram seus estilos mais ousados. Entre elas, Demi Moore chamou a atenção com uma criação da Schiaparelli.

Uma participação notável no SAG Awards de 2026

No dia 1º de março, em Los Angeles, o Screen Actors Guild Awards — agora conhecido como SAG Awards — celebrou performances excepcionais no cinema e na televisão. Convidada como indicada ao prêmio junto com o elenco da série "Landman", Demi Moore fez uma entrada que deu o que falar. Frequentadora assídua dos grandes eventos de Hollywood, a atriz mais uma vez optou por transformar sua aparição no tapete vermelho em um verdadeiro desfile de moda.

Um vestido Schiaparelli em tecido com efeito crocodilo.

Para a edição de 2026, ela usou um vestido preto da Schiaparelli, desenhado pelo diretor artístico da grife, Daniel Roseberry. A peça se destacava pelo tecido texturizado, que imitava escamas de crocodilo, conferindo profundidade e personalidade à silhueta. O corte longo e estruturado, combinado com a gola alta, dava ao vestido um ar confiante. O contraste mais marcante estava nas costas: uma cauda volumosa de tule branco com bolinhas pretas quebrava a sobriedade do preto, criando uma poderosa interação visual entre a densidade do material e a leveza etérea.

A atriz completou o look com uma clutch combinando e sapatos de veludo adornados com o icônico motivo de cadeado dourado em trompe-l'œil da grife. Um colar de diamantes e um coque elegante realçaram seus traços e brincos.

Uma silhueta teatral impressionante.

Essa escolha estilística está alinhada com a estética característica de Schiaparelli, conhecida por suas criações esculturais e referências artísticas. A combinação de um tecido que lembra couro animal com uma cauda de tule esvoaçante ilustra esse desejo de brincar com contrastes. Demi Moore, que recentemente compareceu ao desfile da Gucci dirigido por Demna na Semana de Moda de Milão, confirma, assim, sua predileção por silhuetas fortes e estruturadas. No tapete vermelho, ela costuma optar por peças que se destacam em vez de serem discretas.

Uma ligação leal com os prémios SAG.

Embora Demi Moore não tenha feito inúmeras aparições no SAG Awards ao longo dos anos, cada uma delas foi memorável. Em 2025, ela ganhou o prêmio de Melhor Atriz por "The Substance" usando um vestido preto Bottega Veneta com corpete de couro e saia volumosa com babados.

Alguns anos antes, ela havia optado por uma criação vintage de Zac Posen, enquanto em 2007, para sua indicação ao Oscar por "Bobby", usou um vestido azul de Alberta Ferretti. Essas diferentes aparições revelam um fio condutor: uma atenção especial aos materiais e às silhuetas, tornando cada aparição um momento aguardado.

Demi Moore continua a ocupar um lugar único na indústria do entretenimento. Seu estilo evolui, mas permanece fiel a uma certa ideia de espetáculo hollywoodiano: silhuetas cuidadosamente elaboradas, detalhes marcantes e um forte senso de encenação. Com este vestido com efeito crocodilo e sua cauda contrastante, ela confirma sua capacidade de causar sensação. Mais do que uma simples aparição, este look no SAG Awards de 2026 serve como um lembrete de como a moda continua sendo uma linguagem própria no tapete vermelho.