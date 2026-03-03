Na praia, esta atriz celebra seu 50º aniversário "ao natural".

Anaëlle G.
@alilarter/Instagram

Ali Larter irradiava simplicidade e autenticidade ao celebrar seu aniversário durante uma escapadela ensolarada nas Bahamas, optando por não usar maquiagem para realçar sua "beleza natural". A atriz de "Landman" compartilhou fotos raras em família, capturando esse momento precioso cercada por entes queridos em uma praia de areia branca banhada por águas turquesa.

Uma estadia idílica nas Bahamas

Ali Larter comemorou seu aniversário de 50 anos posando em um píer de madeira, de frente para o mar, usando um biquíni branco. Uma canga de tule amarelo-manteiga amarrada na cintura deu um toque leve à sua silhueta, enquanto uma grande bolsa de praia e sandálias vermelhas completaram o look veranil e descontraído. Usando óculos de sol brancos, ela compartilhou fotos espontâneas com seus amigos. Os comentários mostram que o look foi um sucesso: "Tão naturalmente linda", "Amei, aproveite!"

Uma variedade de looks de praia com cara de verão

Ao longo da sequência de fotos no Instagram, Ali Larter exibiu uma variedade de looks de verão: uma peça verde-floresta da Johanna Ortiz por baixo de um caftan transparente da mesma cor, seguido por um vestido bege sem alças. Essas escolhas de moda ressaltaram sua autoconfiança no início desta nova década, combinando um estilo descontraído com elegância minimalista. Cada foto capturou a essência de uma viagem planejada por seu marido, Hayes MacArthur, e seus amigos para fazê-la se sentir especial.

Um raro vislumbre de sua vida familiar.

Pela primeira vez em muito tempo, Ali Larter compartilhou fotos de seus filhos, Theodore e Vivienne. Essas imagens carinhosas, tiradas durante uma viagem alegre e cheia de risadas, mostraram uma família unida aproveitando ao máximo o sol e os laços genuínos. Sua legenda emocionante – “um fim de semana inesquecível no meu lugar feliz” – refletia um coração “transbordando de amor”, terminando com um emoji da bandeira das Bahamas.

Uma mensagem poderosa aos 50 anos de idade.

Ao optar por celebrar seu 50º aniversário sem artifícios, Ali Larter transmite uma mensagem poderosa: a beleza transcende a idade e as convenções. Aos 50 anos, ela abraça plenamente sua pele natural e sua alegria de viver, personificando uma mulher, mãe e atriz livre e radiante, muito distante dos padrões impostos.

Esta estadia nas Bahamas marca uma feliz virada na vida de Ali Larter, que entra na casa dos cinquenta com autenticidade e uma figura realçada pelo sol. Sem maquiagem, rodeada por seus entes queridos em uma praia paradisíaca, ela celebra não apenas seu aniversário de 50 anos, mas também uma filosofia de vida: envelhecer é irradiar de dentro para fora, naturalmente, nos trópicos.

Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
