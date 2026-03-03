Usando um corset com estampa de leopardo, Sofía Vergara opta por uma silhueta estruturada.

Léa Michel
@sofiavergara/Instagram

Ícone indiscutível da moda em Hollywood, Sofía Vergara continua a cativar seus fãs com looks que misturam ousadia e elegância. Recentemente, a estrela de "Modern Family" compartilhou um look no Instagram que mais uma vez incendiou a internet: um corset com estampa de leopardo, sutilmente combinado com um colar de diamantes.

Simplicidade realçada por um toque de diamante

Para este passeio com amigos, Sofía Vergara optou por um corset cinza com estampa de leopardo, peça que acentuou sua cintura. Seus longos cabelos lisos, caindo em cascata sobre os ombros, completaram o look com uma elegância discreta. Como acessório, a atriz escolheu um delicado colar de diamantes, adicionando um toque de brilho ao conjunto — prova de que a moda também pode ser encontrada na simplicidade.

O espartilho, sua marca registrada no mundo da moda.

Este novo look faz parte de uma longa história de momentos em que a atriz usou corset. Ao longo dos anos, Sofía Vergara exibiu esta peça em todas as suas variações: um top floral colorido, um corset de renda branca no Grande Prêmio de Mônaco, ou até mesmo uma versão preta usada com saia. A atriz, modelo, produtora e apresentadora de televisão colombiana-americana sabe reinventar o corset para cada ocasião, encontrando o equilíbrio perfeito entre sensualidade e elegância.

Os fãs, que a acompanham fielmente nas redes sociais, elogiam seu senso de estilo em todas as aparições, admirando sua capacidade de combinar a força de um ícone com confiança.

Com seu corset de estampa de leopardo, Sofía Vergara prova mais uma vez que a moda é um campo de expressão pessoal. Ao reinterpretar esse clássico, ela o transforma em um símbolo de poder e confiança. Seja floral, de renda ou de estampa de leopardo, o corset se tornou sua marca registrada de estilo chique.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Aos 51 anos, Victoria Beckham celebra a Itália com um icônico vestido longo.
Article suivant
Na praia, esta atriz celebra seu 50º aniversário "ao natural".

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Demi Moore causou sensação graças a um vestido feito de um tecido surpreendente.

No tapete vermelho do SAG Awards 2026, as celebridades exibiram seus estilos mais ousados. Entre elas, Demi Moore...

Na praia, esta atriz celebra seu 50º aniversário "ao natural".

Ali Larter irradiava simplicidade e autenticidade ao celebrar seu aniversário durante uma escapadela ensolarada nas Bahamas, optando por...

Aos 51 anos, Victoria Beckham celebra a Itália com um icônico vestido longo.

A estilista, designer e empresária britânica Victoria Beckham prova mais uma vez que domina a arte da elegância...

"Você não a reconheceria": Demi Moore surpreende com um novo corte de cabelo.

Ícone dos cabelos longos e lisos, Demi Moore acaba de revolucionar sua imagem com uma transformação capilar "radical"...

Este vídeo surpresa de Rihanna pode muito bem confirmar seu grande retorno à música.

Após anos dedicados às suas marcas e à vida familiar, será que Rihanna está planejando um retorno à...

Aos 52 anos, Kate Moss confirma seu status como ícone da moda nas passarelas.

A supermodelo britânica Kate Moss fez um retorno triunfal às passarelas da Gucci após uma ausência de 30...