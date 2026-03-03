Usando um corset com estampa de leopardo, Sofía Vergara opta por uma silhueta estruturada.

Ícone indiscutível da moda em Hollywood, Sofía Vergara continua a cativar seus fãs com looks que misturam ousadia e elegância. Recentemente, a estrela de "Modern Family" compartilhou um look no Instagram que mais uma vez incendiou a internet: um corset com estampa de leopardo, sutilmente combinado com um colar de diamantes.

Simplicidade realçada por um toque de diamante

Para este passeio com amigos, Sofía Vergara optou por um corset cinza com estampa de leopardo, peça que acentuou sua cintura. Seus longos cabelos lisos, caindo em cascata sobre os ombros, completaram o look com uma elegância discreta. Como acessório, a atriz escolheu um delicado colar de diamantes, adicionando um toque de brilho ao conjunto — prova de que a moda também pode ser encontrada na simplicidade.

O espartilho, sua marca registrada no mundo da moda.

Este novo look faz parte de uma longa história de momentos em que a atriz usou corset. Ao longo dos anos, Sofía Vergara exibiu esta peça em todas as suas variações: um top floral colorido, um corset de renda branca no Grande Prêmio de Mônaco, ou até mesmo uma versão preta usada com saia. A atriz, modelo, produtora e apresentadora de televisão colombiana-americana sabe reinventar o corset para cada ocasião, encontrando o equilíbrio perfeito entre sensualidade e elegância.

Os fãs, que a acompanham fielmente nas redes sociais, elogiam seu senso de estilo em todas as aparições, admirando sua capacidade de combinar a força de um ícone com confiança.

Com seu corset de estampa de leopardo, Sofía Vergara prova mais uma vez que a moda é um campo de expressão pessoal. Ao reinterpretar esse clássico, ela o transforma em um símbolo de poder e confiança. Seja floral, de renda ou de estampa de leopardo, o corset se tornou sua marca registrada de estilo chique.