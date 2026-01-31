"Carisma incrível": Nicole Kidman faz uma aparição deslumbrante em um vestido laranja.

A atriz, produtora e diretora australiana-americana Nicole Kidman fez uma aparição recente e muito aclamada em Paris, na prestigiosa cerimônia de entrega dos prêmios Peninsula Classics Best of the Best.

Uma aparição deslumbrante em Paris

Para a ocasião, Nicole Kidman escolheu um vestido longo laranja, levemente ajustado e com mangas compridas, que valorizou sua silhueta. O tecido, adornado com delicados padrões brancos, adicionou um toque gráfico a este look radiante e sofisticado. Fiel ao seu estilo minimalista, a atriz de "Moulin Rouge" optou por poucos acessórios: brincos longos dourados e ondas suaves nos cabelos loiros, com uma simples risca ao meio.

Sua maquiagem natural, composta por uma leve camada de rímel, sombra marrom esfumada e gloss nude, complementou perfeitamente o visual, revelando um equilíbrio sutil entre elegância e simplicidade. O resultado: uma aparência que evocava uma sensação de serenidade renovada.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicole Kidman Brasil • Fã-site (@nicolekidmanbr)

Uma presença que foi elogiada online.

As reações nas redes sociais foram imediatas. Muitos usuários elogiaram a elegância de Nicole Kidman, destacando sua postura e carisma duradouro. Em meio a comentários de admiração e uma avalanche de emojis, uma frase se repetia: "carisma incrível". Uma forma unânime de ressaltar sua rara capacidade de cativar.

Durante o evento, realizado no luxuoso Hotel Peninsula, na capital, Nicole Kidman interagiu e posou para fotos ao lado de diversas figuras influentes, incluindo o bilionário de Hong Kong Sir Michael David Kadoorie, proprietário dos hotéis Peninsula, e Benjamin Vuchot, CEO do grupo.

Nicole Kidman provou mais uma vez seu domínio da presença, irradiando confiança. Em um vestido laranja, radiante e segura de si, ela personifica a beleza de uma mulher que segue em frente – com força e um carisma inegável.