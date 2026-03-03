Diante das críticas sobre sua aparência, esta atriz de "Bridgerton" responde com confiança.

Nicola Coughlan, estrela de "Bridgerton", rejeita rótulos redutores sobre seu corpo e proclama sua radiante autoconfiança. A atriz irlandesa desconstrói padrões tóxicos, explicando que focar em sua aparência é "redutivo e entediante", preferindo celebrar seu trabalho e seu corpo como ele é.

"Heroína plus size": um rótulo?

Em entrevista à TIME , uma importante revista americana, Nicola Coughlan expressou sua mágoa com o termo "heroína plus size" usado após sua atuação na terceira temporada de "Bridgerton". "Eu visto alguns tamanhos a menos que a mulher média no Reino Unido, e sou vista como uma heroína plus size. Fazer do meu físico o foco principal é redutivo e irritante", lamentou.

Uma poderosa mensagem de aceitação do próprio corpo.

A atriz, que se dedicou muito à série, não suporta os comentários focados em seu corpo: "Eu mal via minha família e amigos, e tudo o que as pessoas falavam era sobre a minha aparência... Não considero isso um elogio." Ela os desafiou: "E se eu emagrecesse muito para um papel, vocês não gostariam mais de mim? Isso é insano e ofensivo." Essa resposta contundente ilustra sua confiança inabalável diante da pressão estética.

A atriz irlandesa Nicola Coughlan nos lembra que a beleza de uma atriz não se mede pelo tamanho das roupas, mas sim pelo talento, carisma e autenticidade. Sua mensagem encoraja todas as mulheres a rejeitarem julgamentos precipitados e a se amarem como são, sem desculpas ou justificativas.

Uma atriz que inspira com sua confiança.

Sua franqueza ressoa: ao afirmar que seu corpo não é assunto para debate público, ela abre espaço para falar sobre sua arte. Nicola Coughlan prova que a verdadeira força reside na autoaceitação e na rejeição de normas limitadas, inspirando milhares de fãs a abraçarem sua singularidade sem se preocuparem com a opinião alheia.

Com essa declaração de aceitação do próprio corpo, Nicola Coughlan transforma a crítica em um manifesto de empoderamento. Orgulhosa do seu corpo e da sua trajetória, ela demonstra que, aos 37 anos, a autoconfiança é a melhor resposta à vergonha corporal. Uma mensagem poderosa: julgar uma mulher pela aparência significa ignorar a sua verdadeira essência.