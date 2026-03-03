Orgulhosa de seus cabelos grisalhos, Andie MacDowell chama a atenção na Semana de Moda.

Léa Michel
Extrait de la série « The Maid »

Andie MacDowell continua a personificar a elegância descomplicada com um novo penteado na Semana de Moda de Milão. A atriz e modelo americana surpreendeu a todos ao trocar seus icônicos cachos grisalhos por um topete leve, exibindo um look sofisticado de "poder" no desfile de Giorgio Armani.

Um penteado aéreo revolucionário

Normalmente fiel aos seus cachos grisalhos naturais, Andie MacDowell optou por um coque alto estruturado, inspirado no topete, com volume sutil no topo e ondas suaves nas laterais. Este penteado leve realçou seus cabelos grisalhos, emoldurando delicadamente seu rosto. Longe de esconder os fios brancos, essa escolha os valorizou de uma forma mais sofisticada e contemporânea.

"Vestir-se como um homem de poder"

Para o desfile da coleção Outono/Inverno 2026 de Giorgio Armani, a atriz usou um blazer preto oversized com decote profundo e ombreiras que remetem aos anos 80, com comprimento até o meio da coxa, criando uma silhueta descontraída, porém marcante. Uma roseta preta presa à lapela adicionou um toque romântico a este conjunto inspirado na alfaiataria masculina, enquanto a calça de pernas largas revelava sapatos de salto pretos. Uma clutch marrom e um delicado colar prateado completaram o look com elegância.

Veja esta publicação no Instagram

Postagem compartilhada por Silvia Grilli (@silvia_grilli)

Maquiagem minimalista e um brilho natural

Andie MacDowell tirou seus óculos de sol angulares, revelando uma maquiagem discreta: olhos esfumados e um blush rosa luminoso nas bochechas e nos lábios. Essa pele viçosa realçou sua beleza natural, complementando perfeitamente sua filosofia de cabelos naturais. Ela prova que a elegância reside na capacidade de experimentar sem negar seus cabelos grisalhos.

De "Feitiço do Tempo" ao ícone de prata

Desde que assumiu seus cabelos grisalhos há alguns anos, Andie MacDowell os tornou sua marca registrada, aparecendo com cachos naturais em diversos tapetes vermelhos. Este penteado milanês, no entanto, marca uma virada em seu estilo: uma mulher que experimenta, que ousa e que redefine a feminilidade depois dos 60. Vista recentemente com um terno risca de giz assimétrico no Hollywood Reporter Gala, ela continua a se destacar na arte da alfaiataria arrojada.

Com seu penteado pompadour e look Armani, Andie MacDowell reafirma seu status como um modelo de elegância madura e espírito livre. Orgulhosa de seus cabelos grisalhos, ela demonstra que, aos 67 anos, mudar o penteado não é uma concessão, mas uma celebração – uma "atitude poderosa" que inspira todas as gerações a abraçarem sua própria beleza.

Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
26 anos depois, Gwyneth Paltrow retorna triunfalmente ao tapete vermelho com um vestido sensacional.

