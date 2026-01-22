Com seu cabelo curto, Selena Gomez causa sensação com um visual à la "Marilyn Monroe".

Selena Gomez cativou a internet mais uma vez. A cantora, compositora, atriz, produtora e empresária americana compartilhou recentemente uma série de fotos no Instagram acompanhadas de um comentário simples: "Série curta 💇♀️". Uma mensagem breve, mas suficiente para desencadear uma avalanche de reações entusiasmadas.
Um visual retrô, de Hollywood.
A cantora de "Lose You to Love Me" exibe seu novo corte de cabelo curto. Nas fotos, Selena aparece simplesmente enrolada em uma toalha branca, revelando seu corte bob retrô com franja, claramente inspirado em Marilyn Monroe. Mechas castanhas levemente onduladas, um toque de blush rosa e um batom elegante completam o visual.
Esse estilo "Velha Hollywood" não é por acaso. Selena Gomez já havia iniciado essa transformação no Globo de Ouro de 2026, no início de janeiro. Ela estava deslumbrante em um vestido Chanel de veludo preto adornado com penas brancas e flores de seda. Uma criação espetacular, que exigiu mais de 300 horas de trabalho, e que personificava toda a elegância da Hollywood clássica. Esta nova série de fotos segue a mesma inspiração: uma clara homenagem aos ícones do cinema dos anos 1950, de Marilyn Monroe a Dorothy Dandridge.
Um verdadeiro ícone da moda
Há alguns meses, Selena Gomez vem experimentando mais com sua imagem. Em dezembro passado, ela já brilhava em um vestido disco brilhante com franjas da Dôen, fotografado por sua estilista Erin Walsh. Walsh, que também atua como consultora de moda da atriz americana Anne Hathaway e da atriz, roteirista e produtora indiana-americana Mindy Kaling, evoluiu com sucesso o estilo da cantora para uma estética chique, retrô e romântica.
Este novo capítulo também parece refletir o equilíbrio recém-encontrado por Selena Gomez, que se casou com o produtor Benny Blanco no outono de 2025. O casal, muito reservado, raramente compartilha detalhes de sua vida pessoal, mas não esconde o forte laço que os une. Entre uma vida amorosa tranquila e a realização artística, Selena parece ter encontrado a fórmula para a felicidade.
Com esse corte de cabelo curto inspirado nas divas da velha Hollywood, Selena Gomez confirma seu status de ícone contemporâneo: elegante e profundamente autêntica. Mais do que uma simples transformação capilar, seu novo visual ilustra uma mulher que se aceita plenamente — uma mistura de nostalgia e renovação.