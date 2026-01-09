Search here...

Resposta mordaz de Miley Cyrus a um fotógrafo

Miley Cyrus causou alvoroço recentemente no Festival Internacional de Cinema de Palm Springs durante uma discussão com um fotógrafo. Quando ele gritou "Sem óculos!", ela respondeu com sagacidade e firmeza, reforçando sua reputação de diva indomável.

O fotógrafo desafia a superestrela.

Enquanto posava no tapete vermelho, Miley Cyrus tirou seus óculos de sol. Um fotógrafo imediatamente gritou: "Não, não, não — nada de óculos!". A cantora parou, virou-se com um sorriso travesso e aproximou-se do manifestante. "Você sabe muito bem que se gritar, eu farei exatamente o contrário", disse ela, olhando-o diretamente nos olhos. "Nos conhecemos há 20 anos! Se você me disser para não usar óculos, eu os colocarei imediatamente."

Para finalizar com um toque de humor, Miley compartilha sua receita infalível: "Basta dizer 'Adorei seus óculos!' e eu os tiro na hora ." Ela então volta a posar, com os óculos firmemente no lugar, para aplausos das redes sociais.

20 anos de cumplicidade conflituosa

Essa "duelo verbal" revela uma longa história entre Miley Cyrus e os paparazzi. Desde seus primórdios na Disney até sua metamorfose vulgar, ela manteve uma relação com eles baseada em provocação mútua e respeito subjacente.

O vídeo já acumulou milhões de visualizações. Os internautas estão elogiando a atitude majestosa de Miley: autoridade, humor irreverente e controle total da situação. Uma verdadeira aula de carisma.

