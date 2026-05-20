Aos 57 anos, esta modelo dinamarquesa chama a atenção com um conjunto de renda.

Léa Michel
@helenachristensen / Instagram

Na exibição do filme "Amarga Navidad" no Palais des Festivals, a modelo e fotógrafa dinamarquesa Helena Christensen abrilhantou o tapete vermelho do Festival de Cannes de 2026 (12 a 23 de maio) com um deslumbrante conjunto de renda preta. Ela confirmou seu domínio dos principais eventos internacionais de moda com uma aparição elegante e estilisticamente marcante.

Um vestido de renda inspirado em sereias

No centro do visual de Helena Christensen estava um longo vestido preto confeccionado em delicada renda floral, estruturado por painéis verticais. A silhueta sereia era ajustada até os joelhos antes de se abrir suavemente em direção ao chão. Uma borda de seda preta contornava a barra, enquanto detalhes em veludo preto adornavam o corpete. Faixas franzidas de tecido na frente e nas costas adicionavam um toque arquitetônico, estruturando visualmente o vestido.

Acessórios cuidadosamente escolhidos

Para complementar o look, Helena Christensen optou por um par de brincos de argola prateados, discretos e luminosos, que adicionaram um toque de elegância mineral ao preto intenso do vestido. Uma pequena carteira de couro preta, adornada com um delicado laço, completou o conjunto com elegância discreta. Um relógio branco no pulso e um par de sandálias pretas de tiras finalizaram o visual, criando uma coleção cuidadosamente selecionada de elementos harmoniosos.

Uma transformação de beleza ousada

Para o penteado, Helena Christensen optou por uma escova francesa lisa e leve, com seus longos cabelos castanhos soltos e a franja jogada para um lado do rosto. Sombra marrom esfumada, pele luminosa, blush rosado e lábios no mesmo tom completaram o visual com uma suavidade natural.

Com esta aparição em Cannes, Helena Christensen demonstra mais uma vez que elegância e coesão na moda caminham juntas. Uma silhueta de grande coerência estilística, que se destaca como um dos momentos mais marcantes do Festival deste ano.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
"Ela envelheceu": aos 47 anos, esta modelo enfrenta comentários sobre sua aparência.
Article suivant
Aos 51 anos, Eva Longoria brilha em um vestido de lantejoulas.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Aos 51 anos, Eva Longoria brilha em um vestido de lantejoulas.

Em uma festa prestigiosa realizada à margem do Festival de Cannes, a atriz, diretora e produtora americana Eva...

"Ela envelheceu": aos 47 anos, esta modelo enfrenta comentários sobre sua aparência.

A aparição de Laetitia Casta no tapete vermelho do Festival de Cannes de 2026 (12 a 23 de...

Atriz usando saia no tapete vermelho gera onda de críticas

No dia 14 de maio, no Festival de Cannes, o ator e diretor francês Artus, cujo nome verdadeiro...

Aos 68 anos, a atriz Andie MacDowell surpreende com uma elegante "transformação" capilar.

No Festival de Cannes de 2026 (de 12 a 23 de maio), Andie MacDowell está causando sensação. A...

Aos 44 anos, a modelo Adriana Lima brilha em um vestido preto etéreo.

Durante o Festival de Cannes de 2026 (12 a 23 de maio), Adriana Lima fez uma aparição particularmente...

Em um vestido esvoaçante, a modelo Barbara Palvin destaca sua barriga de grávida.

No Festival de Cannes de 2026 (12 a 23 de maio), Barbara Palvin fez uma das aparições mais...