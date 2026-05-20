Aos 57 anos, esta modelo dinamarquesa chama a atenção com um conjunto de renda.

Na exibição do filme "Amarga Navidad" no Palais des Festivals, a modelo e fotógrafa dinamarquesa Helena Christensen abrilhantou o tapete vermelho do Festival de Cannes de 2026 (12 a 23 de maio) com um deslumbrante conjunto de renda preta. Ela confirmou seu domínio dos principais eventos internacionais de moda com uma aparição elegante e estilisticamente marcante.

Um vestido de renda inspirado em sereias

No centro do visual de Helena Christensen estava um longo vestido preto confeccionado em delicada renda floral, estruturado por painéis verticais. A silhueta sereia era ajustada até os joelhos antes de se abrir suavemente em direção ao chão. Uma borda de seda preta contornava a barra, enquanto detalhes em veludo preto adornavam o corpete. Faixas franzidas de tecido na frente e nas costas adicionavam um toque arquitetônico, estruturando visualmente o vestido.

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Acessórios cuidadosamente escolhidos

Para complementar o look, Helena Christensen optou por um par de brincos de argola prateados, discretos e luminosos, que adicionaram um toque de elegância mineral ao preto intenso do vestido. Uma pequena carteira de couro preta, adornada com um delicado laço, completou o conjunto com elegância discreta. Um relógio branco no pulso e um par de sandálias pretas de tiras finalizaram o visual, criando uma coleção cuidadosamente selecionada de elementos harmoniosos.

Uma transformação de beleza ousada

Para o penteado, Helena Christensen optou por uma escova francesa lisa e leve, com seus longos cabelos castanhos soltos e a franja jogada para um lado do rosto. Sombra marrom esfumada, pele luminosa, blush rosado e lábios no mesmo tom completaram o visual com uma suavidade natural.

Com esta aparição em Cannes, Helena Christensen demonstra mais uma vez que elegância e coesão na moda caminham juntas. Uma silhueta de grande coerência estilística, que se destaca como um dos momentos mais marcantes do Festival deste ano.