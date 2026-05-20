Aos 51 anos, Eva Longoria brilha em um vestido de lantejoulas.

Em uma festa prestigiosa realizada à margem do Festival de Cannes, a atriz, diretora e produtora americana Eva Longoria fez uma aparição particularmente marcante. Fotografada de frente para o mar, sob a luz dourada do final da tarde, ela optou por um vestido bordô inteiramente coberto de lantejoulas, em um visual radiante e meticulosamente elaborado.

Um vestido de lantejoulas cor de vinho

A peça central deste look é um vestido longo e justo em um tom profundo de vinho, inteiramente coberto por minúsculas lantejoulas. Essa paleta quente e outonal contrasta fortemente com os clássicos pretos e tons pastel da programação de Cannes, conferindo à silhueta de Eva Longoria uma qualidade radiante e inegavelmente elegante. O tecido denso e fluido capta a luz a cada movimento, transformando cada passo em um jogo de reflexos. O corte ajustado flui em uma coluna até os tornozelos, criando uma silhueta limpa e esguia.

Na altura do pescoço, uma gola alta estruturada adiciona um toque gráfico e confere à peça uma dimensão quase arquitetônica. Na frente, um pequeno recorte em forma de gota suaviza essa rigidez, criando um ponto focal central que equilibra o design geral. Esse contraste entre o fechamento da gola e a abertura frontal precisa é a assinatura estilística que define esta peça.

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Acessórios sofisticados em ouro

Para completar o visual, Eva Longoria optou por uma coleção cuidadosamente selecionada de joias douradas. Em seu pulso, várias pulseiras douradas sobrepostas criaram um efeito de bracelete, enquanto um anel largo complementou o conjunto. Delicados pingentes dourados adicionaram um toque de luminosidade ao seu rosto. Essa sobreposição controlada, perfeitamente coordenada com os paetês bordô, estruturou o visual como um todo sem sobrecarregá-lo.

Com essa aparição, Eva Longoria apresenta um visual equilibrado e impecável, perfeitamente em sintonia com o espírito do Festival de Cannes. Seu look coeso se destaca como um dos momentos mais marcantes da moda nesta quinzena.