Em um ensaio fotográfico impressionante, Margot Robbie exala uma "elegância barroca".

Em um ensaio fotográfico, a atriz e produtora australiana Margot Robbie e o ator australiano Jacob Elordi aparecem em perfeita harmonia de estilo. A dupla de atores, entre os mais influentes de Hollywood atualmente, personifica uma visão moderna da elegância barroca da Versace, uma fusão de poder visual e refinamento escultural.

Uma dupla em perfeita simbiose estilística.

Sob as lentes do fotógrafo, Margot Robbie brilha em um conjunto preto adornado com bordados dourados, composto por um top e bermudas combinando da Versace. A peça se destaca pelos motivos dourados inspirados no sol e em arabescos barrocos, mesclando opulência e modernidade. Seus cabelos loiros, ondulados e soltos, realçam ainda mais essa aura de feminilidade radiante.

Em contraste com ela, Jacob Elordi responde com uma harmonia visual perfeitamente calibrada: o ator veste calças Versace adornadas com o mesmo motivo dourado, que combina com uma regata preta Supreme x Hanes para um contraste sutil, porém eficaz. O resultado: um equilíbrio delicado entre sofisticação artística e estilo casual.

Margot Robbie e Jacob Elordi com looks Versace SS26 por Dario Vitale combinando! Vogue Austrália Fevereiro de 2026. Fotografia de Lachlan Bailey. Styling de Christine Centenera.

Elegância barroca, uma linguagem comum

Este ensaio fotográfico ilustra o poder de um diálogo sartorial: o de um casal cinematográfico mitificado pela moda. Para Margot Robbie e Jacob Elordi, o dourado e o preto tornam-se símbolos de uma elegância reinventada, onde textura e luz interagem. A abordagem resolutamente barroca da Versace ganha nova vida aqui, impulsionada pela presença confiante e magnética dos dois atores.

Uma estética que transcende os gêneros.

Para além do visual, esta colaboração reflete uma evolução mais ampla nos códigos de estilo: a fronteira entre o feminino e o masculino está a diluir-se em favor de uma estética partilhada. Margot Robbie e Jacob Elordi representam uma geração de celebridades que veem a moda como um campo de experimentação, um espaço de expressão onde a coordenação se torna uma linguagem em si mesma.

Margot Robbie e Jacob Elordi fizeram uma aparição marcante para a Vogue Austrália. Com a Versace como elo comum, os dois atores nos lembraram que a moda pode ser a arte de harmonizar contrastes — da extravagância à simplicidade, do barroco ao moderno. Uma verdadeira aula de estilo, pura e simplesmente.