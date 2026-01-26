Search here...

Em um ensaio fotográfico impressionante, Margot Robbie exala uma "elegância barroca".

Léa Michel
Em um ensaio fotográfico, a atriz e produtora australiana Margot Robbie e o ator australiano Jacob Elordi aparecem em perfeita harmonia de estilo. A dupla de atores, entre os mais influentes de Hollywood atualmente, personifica uma visão moderna da elegância barroca da Versace, uma fusão de poder visual e refinamento escultural.

Uma dupla em perfeita simbiose estilística.

Sob as lentes do fotógrafo, Margot Robbie brilha em um conjunto preto adornado com bordados dourados, composto por um top e bermudas combinando da Versace. A peça se destaca pelos motivos dourados inspirados no sol e em arabescos barrocos, mesclando opulência e modernidade. Seus cabelos loiros, ondulados e soltos, realçam ainda mais essa aura de feminilidade radiante.

Em contraste com ela, Jacob Elordi responde com uma harmonia visual perfeitamente calibrada: o ator veste calças Versace adornadas com o mesmo motivo dourado, que combina com uma regata preta Supreme x Hanes para um contraste sutil, porém eficaz. O resultado: um equilíbrio delicado entre sofisticação artística e estilo casual.

Elegância barroca, uma linguagem comum

Este ensaio fotográfico ilustra o poder de um diálogo sartorial: o de um casal cinematográfico mitificado pela moda. Para Margot Robbie e Jacob Elordi, o dourado e o preto tornam-se símbolos de uma elegância reinventada, onde textura e luz interagem. A abordagem resolutamente barroca da Versace ganha nova vida aqui, impulsionada pela presença confiante e magnética dos dois atores.

Uma estética que transcende os gêneros.

Para além do visual, esta colaboração reflete uma evolução mais ampla nos códigos de estilo: a fronteira entre o feminino e o masculino está a diluir-se em favor de uma estética partilhada. Margot Robbie e Jacob Elordi representam uma geração de celebridades que veem a moda como um campo de experimentação, um espaço de expressão onde a coordenação se torna uma linguagem em si mesma.

Margot Robbie e Jacob Elordi fizeram uma aparição marcante para a Vogue Austrália. Com a Versace como elo comum, os dois atores nos lembraram que a moda pode ser a arte de harmonizar contrastes — da extravagância à simplicidade, do barroco ao moderno. Uma verdadeira aula de estilo, pura e simplesmente.

