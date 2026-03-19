"Essas calças não foram feitas para isso": o look de esqui desta influenciadora gera polêmica.

Fabienne Ba.
@nabilla / Instagram

Nas pistas de neve, os looks geralmente são pensados para combinar aquecimento e desempenho técnico. Ocasionalmente, porém, as aparências desafiam essas normas bem estabelecidas. É o caso da personalidade da mídia franco-suíça-argelina Nabilla Benattia, cujo traje de esqui, compartilhado recentemente nas redes sociais, rapidamente gerou reações online.

Um traje que rompe com os padrões do esqui.

Durante sua estadia nas montanhas, Nabilla apareceu usando calças com efeito de couro envernizado combinadas com botas forradas de pele, uma escolha estética que contrasta fortemente com o equipamento normalmente usado nas pistas. As roupas de esqui são geralmente projetadas para atender a requisitos específicos: isolamento térmico, impermeabilização, respirabilidade e liberdade de movimento. Calças com efeito de couro envernizado, embora estejam na moda em um ambiente urbano, não são especificamente adequadas a essas condições.

Esse contraste entre moda e funcionalidade chamou a atenção imediatamente. Nas redes sociais, vários usuários apontaram o aspecto "impraticável" da roupa, alguns acreditando que "ela não atende às exigências de uma atividade esportiva como o esqui".

Entre estética e funcionalidade: um debate recorrente

A controvérsia em torno dessa roupa não é simplesmente uma questão de gosto. Ela destaca um debate mais amplo: o papel da moda em ambientes técnicos. De um lado, alguns defendem a "liberdade de se vestir" e aplaudem "uma abordagem mais criativa e estilizada para o esqui", principalmente em um contexto em que as estações de esqui também estão se tornando palcos para ostentação nas redes sociais.

Por outro lado, algumas vozes nos lembram que "equipamento de montanha não é apenas acessório de moda". Ele atende a necessidades essenciais de segurança e conforto. Roupas inadequadas podem rapidamente se tornar desconfortáveis ou até mesmo problemáticas em condições climáticas adversas. Esse tipo de discussão não é novo. Há vários anos, a linha que separa roupas técnicas de itens de moda vem se tornando cada vez mais tênue.

O papel amplificador das redes sociais

O motivo pelo qual essa roupa gerou tanta repercussão também se deve ao seu uso generalizado nas redes sociais. Publicações de celebridades com milhões de seguidores frequentemente geram debates rápidos e, às vezes, polarizados. No caso de Nabilla, os comentários se multiplicaram, variando de críticas a apoio.

Alguns internautas brincaram sobre "a falta de praticidade das calças nas pistas de esqui", enquanto outros defenderam "uma escolha mais voltada para a imagem do que para o desempenho atlético". As redes sociais desempenham um papel fundamental aqui: transformam uma roupa pessoal em um tópico de discussão coletiva, mas essas trocas não devem se transformar em julgamentos sobre os corpos ou o estilo alheio; todos podem simplesmente compartilhar sua opinião sem impor padrões.

Em última análise, este caso ilustra como moda e funcionalidade podem coexistir, mas também entrar em conflito dependendo do contexto. Ele nos lembra que as escolhas de vestuário são, antes de tudo, uma questão de liberdade individual e que as discussões que elas geram se beneficiariam se focassem na adequação da roupa à atividade, em vez de julgamentos pessoais.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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