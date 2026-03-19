Em um vestido minimalista, Zendaya realça sua silhueta no tapete vermelho.

Em um vestido branco minimalista, a atriz e produtora americana Zendaya realçou sua silhueta na estreia do filme "The Drama" em Los Angeles, reciclando brilhantemente um clássico cult de 2015.
Um retorno magistral aos arquivos.
Em 17 de março de 2026, Zendaya desfilou na passarela do DGA Theater Complex com o vestido de seda marfim que havia usado em sua estreia no Oscar em 2015. Essa escolha de "algo antigo" fez parte de uma turnê de imprensa com tema de casamento — uma referência ao seu filme. O vestido, com seu corpete ajustado e mangas fluidas de chiffon que formavam uma cauda com véu, abraçava sua figura com uma rara pureza arquitetônica.
A arte da reciclagem elegante
Com a ajuda do seu estilista Law Roach, Zendaya domina a arte de reaproveitar peças do seu guarda-roupa: este vestido Vivienne Westwood, usado há 11 anos com cabelos longos, voltou hoje com um sofisticado corte pixie bob. Apenas brincos de diamantes em formato de lustre e uma aliança completaram este look minimalista. O impecável conjunto branco incendiou as redes sociais: "As verdadeiras rainhas reciclam seus arquivos!"
Um conceito "nupcial" coerente
Sua turnê promocional "The Drama" explora a temática do casamento: cada aparição revela "algo velho, algo novo, algo emprestado, algo triste", misturando moda, enredo cinematográfico e fofocas sentimentais.
Robert Pattinson e Suki Waterhouse em perfeita harmonia.
O ator, modelo e músico britânico Robert Pattinson, colega de Zendaya nesta comédia romântica sombria, brilhou ao lado da cantora, compositora, atriz e modelo britânica Suki Waterhouse e seu conjunto patchwork de Harris Reed. Este quarteto estiloso transformou a noite em um desfile de moda conceitual, confirmando Zendaya como a rainha do tapete vermelho elegante.
Em resumo, Zendaya eleva a reutilização a uma forma de arte com este look minimalista da Vivienne Westwood, provando que uma silhueta consagrada pela história da moda vale mais do que qualquer compra nova. Um momento icônico que mescla herança pessoal, narrativa cinematográfica e rumores de casamento com uma elegância incomparável.