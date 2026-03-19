Aos 60 anos, Elizabeth Hurley cativa o olhar com um vestido brilhante.

A atriz, modelo e produtora britânica Elizabeth Hurley cativou a todos no Portrait Gala 2026, na National Portrait Gallery, em Londres, com um deslumbrante vestido assimétrico que realçou sua silhueta.

Um vestido espetacular e estruturado.

Em 17 de março de 2026, Elizabeth Hurley fez uma aparição deslumbrante no tapete vermelho com uma criação que realçava suas curvas, adornada com lantejoulas e cristais, combinando uma manga longa de um lado com uma fenda altíssima na coxa do outro. Um motivo espiral aplicado no quadril adicionava volume dramático, enquanto o recorte revelava elegantemente sua perna a cada movimento. Este look acentuou sua silhueta com maestria impecável da alta-costura.

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Acessórios que complementam o brilho

Elizabeth também optou por sapatos de plataforma prateados, brincos de lustre brilhantes e uma maquiagem esfumada intensa, realçada com um toque de rosa nos lábios. Seus cabelos lisos e brilhantes, jogados sobre um ombro, emolduraram esse visual reluzente com uma elegância atemporal. Essa escolha minimalista permitiu que o vestido fosse o protagonista, transformando cada foto em uma imagem icônica.

Uma gala entre as estrelas

O evento (Portrait Gala 2026), que reúne moda, arte e celebridades para arrecadar fundos para a galeria, também contou com a presença da modelo e atriz britânica Rosie Huntington-Whiteley em um decote profundo em um vestido preto curto, da atriz britânica Kristin Scott Thomas em um longo e discreto vestido preto, além do comediante britânico James Corden e da personalidade da televisão britânica Tamara Beckwith. Elizabeth Hurley, fotografada de mãos dadas com Beckwith, personificou a elegância absoluta da noite londrina.

Em resumo, conhecida por seu vestido Versace com alfinetes de segurança (1994) e por suas redescobertas de peças de arquivo (como um vestido Versace de 1999 reimaginado em 2026), Elizabeth Hurley cultiva um estilo atemporal. Aos 60 anos, ela confirma seu status de ícone da moda, rejeitando convenções baseadas na idade em prol de looks sempre impactantes.