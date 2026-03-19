Com um vestido que cria uma ilusão de ótica, esta cantora surpreende com um look ousado.

Em um vestido patchwork com "ilusões de ótica", a cantora, compositora, atriz e modelo britânica Suki Waterhouse surpreendeu na estreia de "The Drama" em Los Angeles com um look de alta costura "ousado".

Uma criação de Harris Reed aberta a múltiplas interpretações.

Em 17 de março de 2026, Suki Waterhouse surgiu no tapete vermelho com um vestido escultural. Sem mangas, esta peça em patchwork combinava cores vibrantes e padrões contrastantes: o corpete estruturado parecia sobrepor vários vestidos em um só. Penas azuis adornavam a parte superior, enquanto a silhueta abraçava perfeitamente suas curvas, criando um efeito visual cativante.

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Acessórios minimalistas e maquiagem cuidadosamente escolhida.

Suki deixou o vestido ser o protagonista, complementando o look com apenas alguns anéis discretos. Seu cabelo, preso num coque despojado com sua franja característica e mechas soltas, emoldurava a maquiagem que realçava seus traços. Essa abordagem minimalista amplificou o impacto teatral da produção, transformando cada movimento em um verdadeiro espetáculo.

Robert Pattinson completa a dupla excêntrica.

Seu parceiro, o ator, modelo e músico britânico Robert Pattinson, estrela do filme "The Drama" ao lado da atriz e produtora americana Zendaya, entrou na brincadeira com um terno rosa, camisa verde, gravata listrada amarela e sapatos de pele de cobra. Essa dupla, misturando "drama fashion" com uma química inegável, cativou os fotógrafos, personificando um casal artístico perfeitamente sincronizado.

O vestido de "ilusão de ótica" de Suki Waterhouse reinventou o tapete vermelho como uma experiência visual, provando que a cantora é especialista em surpreender seus convidados. Foi um momento fashion que combinou ousadia, sofisticação e uma demonstração inesquecível da conexão do casal.