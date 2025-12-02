Search here...

Aos 44 anos, Jessica Alba está causando sensação na praia.

Fabienne Ba.
@jessicaalba/Instagram

A atriz e empresária americana Jessica Alba compartilhou recentemente uma série de fotos de família para o Dia de Ação de Graças, incluindo uma na praia onde usava um maiô minimalista. Sua aparência radiante e naturalidade lhe renderam inúmeros elogios nas redes sociais.

Um momento de gratidão e luz.

Na legenda de sua sequência de fotos no Instagram, Jessica Alba expressou sua profunda gratidão aos filhos e entes queridos: "Gratidão, gratidão, gratidão 🤍", acompanhada de imagens emocionantes. Este momento precioso, que une família e natureza, revela uma mulher realizada e serena, aparentemente alheia às críticas de sempre.

Um exemplo de autoconfiança

Jessica Alba, em seu banheiro, exala um brilho radiante que reflete seu compromisso com um estilo de vida saudável. Ela personifica com sucesso uma feminilidade natural, bem distante dos padrões de beleza impostos. Seu estilo tem sido amplamente elogiado por seus seguidores, que admiram sua energia positiva. Além da aparência, é a confiança e a alegria de viver de Jessica Alba que transparecem nessas fotos. Ela mostra que, em qualquer idade, é possível abraçar plenamente a própria beleza e se expressar, inspirando muitos fãs a aceitarem seus corpos sem inseguranças.

Em resumo, Jessica Alba continua a brilhar muito além de sua fama. Entre sua vida familiar, seu compromisso com o bem-estar e sua autoconfiança, ela personifica uma imagem inspiradora da mulher moderna: realizada, natural e autêntica.

Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Halle Berry (59) aparece sem maquiagem, vestindo uma camisola.
Aos 43 anos, esta atriz exibe sua barriga de grávida no tapete vermelho.

