Aos 58 anos, Julia Roberts compartilha sua definição de amor.

Léa Michel
Julia Roberts ilumina nossos corações, não apenas com seu sorriso lendário e carreira excepcional, mas também com uma sabedoria que transcende as telas. O ícone da comédia romântica compartilha agora uma profunda reflexão sobre o chamado amor maduro, convidando-nos a repensar nossos relacionamentos com gentileza e desapego.

Amor Segundo Julia, uma rainha da comédia romântica que nos surpreende

É uma frase simples, profunda e surpreendentemente madura que Julia Roberts compartilhou como a "citação do dia", segundo o Economic Times , e que nos toca profundamente: "Você sabe que é amor quando tudo o que você quer é que essa pessoa seja feliz, mesmo que você não faça parte da felicidade dela." Uma pérola de sabedoria que ressoa como um mantra perfeito para começar 2026 com serenidade.

Nós a adoramos como uma Cinderela moderna em "Uma Linda Mulher", como uma femme fatale cintilante em "O Casamento do Meu Melhor Amigo" e como a heroína vivaz em "Um Lugar Chamado Notting Hill". Julia Roberts, a estrela por excelência das comédias românticas, conhece tudo sobre o amor em Hollywood: apaixonado, conquistador, eterno. Aos 58 anos, no entanto, ela nos oferece uma visão muito mais matizada, quase poética. Longe dos finais felizes em que o príncipe sempre chega na hora certa, ela define o amor como um ato altruísta e libertador. Desejar a felicidade do outro, incondicionalmente e sem possessividade? Essa é a essência de uma mulher que viveu, amou, criou três filhos com o marido, Danny Moder, e enfrentou os altos e baixos da fama. Uma lição elegante para os nossos corações: o verdadeiro amor eleva, não aprisiona.

Um ícone que celebra a passagem do tempo.

Julia Roberts, com seus icônicos cabelos castanhos, sorriso lendário e carreira premiada com o Oscar (Erin Brockovich), personifica uma mulher em paz consigo mesma. Mãe de Henry, Hazel e Phinnaeus, ela equilibra sua vida privada e aparições no tapete vermelho com rara elegância. Essa citação, portanto, não é uma jogada de marketing: reflete uma maturidade conquistada com muito esforço, onde o amor é medido pela capacidade de deixar o outro florescer, mesmo que isso signifique dar um passo para trás.

Num mundo de histórias passageiras e corações virtuais, as palavras de Julia nos lembram do que realmente importa: priorizar a bondade amorosa. Imite o brilho dela começando o seu dia com uma afirmação positiva ou uma ligação para a pessoa que você realmente ama.

Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
