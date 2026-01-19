Esta modelo de 71 anos exibe sua boa forma e brilha ao sol.

A modelo, atriz e escritora americana Christie Brinkley deslumbra seus fãs ao aparecer sob o sol do arquipélago de Turks e Caicos (Território Ultramarino Britânico), com um look vermelho vibrante que destaca sua alegria de viver e autoconfiança.
Um ícone solar de 71 anos
Para começar 2026 com o pé direito, Christie Brinkley está claramente curtindo férias dos sonhos em praias de areia branca, que ela compartilha com seus seguidores em um vídeo curto e alegre. Ela aparece com um conjunto vermelho vibrante amarrado no pescoço, adornado com anéis prateados nas alças e um decote profundo.
Com os cabelos ao vento e um sorriso nos lábios, ela se vira para exibir tanto sua roupa quanto o cenário onírico: água turquesa, vegetação exuberante e luz dourada do fim do dia, tudo acompanhado por uma trilha sonora suave.
Uma elegância inconfundivelmente retrô
Este look extravagante faz parte de uma série de produções meticulosamente elaboradas que ela vem exibindo desde o início do ano em seu destino de férias. Apenas alguns dias antes, Christie Brinkley já posava em frente a um espelho decorado com conchas e corais, que ela colecionou pacientemente ao longo de 20 anos de estadias na ilha, vestindo um conjunto preto de estilo decididamente retrô, com top e calça de cintura alta.
Recentemente, ela também foi vista usando um vestido azul-marinho justo, sem alças e com decote profundo, complementado por uma canga azul estampada amarrada na cintura, dançando em frente a casas com um arco-íris ao fundo.
Mãe e ícone da moda há décadas, Christie Brinkley demonstra que é possível manter-se radiante, alegre e elegante até os setenta anos — caso alguém ainda duvidasse. Ao abraçar plenamente seu corpo, sua idade e seu estilo, Christie Brinkley envia às mulheres uma mensagem inspiradora: não é só para os jovens, e você pode continuar se sentindo linda e livre em qualquer fase da vida.