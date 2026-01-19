Search here...

Esta modelo de 71 anos exibe sua boa forma e brilha ao sol.

Julia P.
@christiebrinkley/Instagram

A modelo, atriz e escritora americana Christie Brinkley deslumbra seus fãs ao aparecer sob o sol do arquipélago de Turks e Caicos (Território Ultramarino Britânico), com um look vermelho vibrante que destaca sua alegria de viver e autoconfiança.

Um ícone solar de 71 anos

Para começar 2026 com o pé direito, Christie Brinkley está claramente curtindo férias dos sonhos em praias de areia branca, que ela compartilha com seus seguidores em um vídeo curto e alegre. Ela aparece com um conjunto vermelho vibrante amarrado no pescoço, adornado com anéis prateados nas alças e um decote profundo.

Com os cabelos ao vento e um sorriso nos lábios, ela se vira para exibir tanto sua roupa quanto o cenário onírico: água turquesa, vegetação exuberante e luz dourada do fim do dia, tudo acompanhado por uma trilha sonora suave.

Uma elegância inconfundivelmente retrô

Este look extravagante faz parte de uma série de produções meticulosamente elaboradas que ela vem exibindo desde o início do ano em seu destino de férias. Apenas alguns dias antes, Christie Brinkley já posava em frente a um espelho decorado com conchas e corais, que ela colecionou pacientemente ao longo de 20 anos de estadias na ilha, vestindo um conjunto preto de estilo decididamente retrô, com top e calça de cintura alta.

Recentemente, ela também foi vista usando um vestido azul-marinho justo, sem alças e com decote profundo, complementado por uma canga azul estampada amarrada na cintura, dançando em frente a casas com um arco-íris ao fundo.

Mãe e ícone da moda há décadas, Christie Brinkley demonstra que é possível manter-se radiante, alegre e elegante até os setenta anos — caso alguém ainda duvidasse. Ao abraçar plenamente seu corpo, sua idade e seu estilo, Christie Brinkley envia às mulheres uma mensagem inspiradora: não é só para os jovens, e você pode continuar se sentindo linda e livre em qualquer fase da vida.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
Article précédent
Com um vestido de cristais, Heidi Klum brilha na praia.
Article suivant
"Não sou uma loira burra": este ícone dos anos 2000 acerta as contas.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Não sou uma loira burra": este ícone dos anos 2000 acerta as contas.

Reduzida por muito tempo a uma caricatura de uma "jovem superficial", Paris Hilton agora retoma o controle de...

Com um vestido de cristais, Heidi Klum brilha na praia.

Durante as filmagens da 20ª temporada de "Germany's Next Topmodel", a supermodelo alemã Heidi Klum transformou Venice Beach...

"Icônica", "perturbadora": a aparição de Bella Hadid gera reações

A modelo americana Bella Hadid causou furor na estreia de "The Beauty", o novo thriller de Ryan Murphy....

"Gorda demais, jovem demais": Aos 50 anos, Drew Barrymore se pronuncia sobre as críticas ao seu corpo.

Drew Barrymore, que alcançou fama internacional aos 7 anos com o filme E.T. - O Extraterrestre, cresceu sob...

Esta jovem encantou com seu vestido de renda no tapete vermelho.

Em apenas algumas semanas, Hinaupoko Devèze se consolidou como uma figura importante na cena social. Convidada para uma...

"Ela parece ter 20 anos": Esta cantora comemora seu aniversário de 30 anos em grande estilo.

Jennie Kim, ícone global do K-pop e integrante do grupo feminino BLACKPINK, acaba de atingir um marco importante:...

© 2025 The Body Optimist