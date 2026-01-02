Search here...

Na areia quente, Heidi Klum causa sensação no Ano Novo.

Léa Michel
@heidiklum/Instagram

Heidi Klum celebrou a chegada de 2026 em St. Barts, na Nikki Beach, onde o DJ Diplo fez uma apresentação exclusiva. A modelo, apresentadora de TV e atriz germano-americana compartilhou diversas fotos e vídeos de sua comemoração de Ano Novo, posando de biquíni na areia branca.

Festas tropicais com o marido e amigos.

Heidi Klum chegou acompanhada do marido, Tom Kaulitz. As fotos mostram o casal caminhando de mãos dadas na praia, apreciando o pôr do sol. Ela usava meia-calça marrom, boné branco e óculos de sol. Mais tarde, ela apareceu na água e na areia, acompanhada por Tom. Amigos se juntaram a eles, incluindo o fotógrafo Antoine Verglas. As fotos capturam momentos de natação, caminhadas e relaxamento à beira-mar.

Reações entusiasmadas dos fãs

As publicações de Heidi Klum receberam milhares de curtidas. Os comentários de seus seguidores elogiaram sua energia festiva: "Você é incrível!" e "Aproveite!" , acompanhados de vários emojis de coração e palmeira. Os fãs claramente apreciaram sua partilha espontânea dessa virada de ano tropical.

Entre sol, areia fina e uma atmosfera festiva, Heidi Klum provou mais uma vez seu talento para o glamour e a celebração. A passagem de ano de 2026 em St. Barts, repleta de amor, amizade e música, ilustra perfeitamente sua arte de saborear o momento. O Nikki Beach St. Barts recebeu outras celebridades para o Ano Novo, confirmando o local como um destino popular para as festas de fim de ano.

Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
