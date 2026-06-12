Em Mônaco, Kim Kardashian se torna, sem querer, alvo de uma piada inesperada.

Para seu grande desgosto, Kim Kardashian se viu no centro de uma piada que viralizou no mundo da Fórmula 1. A origem desse momento cômico: uma toalha que Kim pegou durante o Grande Prêmio de Mônaco. Uma cena inocente que rapidamente incendiou as redes sociais, antes de inspirar uma resposta bem-humorada da equipe Mercedes.

Um momento que viralizou

Presente em Mônaco para apoiar o piloto Lewis Hamilton, Kim Kardashian aproximou-se da área do pódio após a corrida de 7 de junho. Um vídeo a flagrou pegando uma toalha branca, colocada perto do pódio e destinada, segundo diversos veículos de imprensa, ao vencedor da corrida. Após enxugar o rosto e os óculos de sol com a toalha, Kim Kardashian saiu levando-a consigo. A filmagem, compartilhada online, rapidamente alcançou milhões de visualizações, provocando reações que variaram de diversão a irritação entre os internautas.

Resposta bem-humorada da Mercedes

Em vez de se ofenderem, a equipe Mercedes e seus pilotos (Kimi Antonelli e George Russell) optaram por levar a situação na brincadeira. Poucos dias antes do Grande Prêmio de Barcelona, a equipe divulgou um vídeo bem-humorado que simulava uma investigação: Kimi Antonelli aparece procurando por toda parte sua toalha desaparecida. "Eu estava me perguntando... você viu minha toalha?", pergunta ele, antes de se virar para seu companheiro de equipe, George Russell, que simplesmente responde : "Não". O vídeo termina com uma referência à famosa foto de Kim Kardashian. A esquete divertiu os fãs, muitos dos quais elogiaram o senso de humor autodepreciativo da equipe.

Uma piada que foi amplamente elogiada.

Amplamente compartilhado, o vídeo acumulou milhões de visualizações em poucos dias. Nos comentários, os usuários elogiaram a perspicácia e o humor da equipe de mídias sociais da Mercedes, e muitos até pediram um aumento para o criador. Longe de gerar controvérsia, o vídeo acabou ajudando a amenizar o incidente, transformando-o em uma piada recorrente e bem-humorada.

Kimi Antonelli, a verdadeira estrela do fim de semana

Para além da anedota, o Grande Prêmio de Mônaco será lembrado sobretudo por uma conquista esportiva. Aos 19 anos, o italiano Kimi Antonelli tornou-se o mais jovem vencedor da história do Grande Prêmio de Mônaco. Esta vitória, a sua quinta na temporada, consolida a sua liderança no campeonato mundial. Serve como um lembrete de que, apesar da polêmica em torno da sua toalha, foi ele quem, no fim das contas, teve a última palavra – e o último sorriso.

Entre peripécias na pista e piadas nas redes sociais, o Grande Prêmio de Mônaco proporcionou um fim de semana cheio de surpresas. Quanto a Kim Kardashian, ela, sem querer, protagonizou um dos momentos mais comentados da temporada de Fórmula 1. Um incidente aparentemente inofensivo que, apesar de si mesmo, se tornou um fenômeno viral.