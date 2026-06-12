Antes da Copa do Mundo, o look de Rihanna pode reviver uma tendência.

A cada aparição, Rihanna transforma até a menor calçada em uma passarela improvisada. No início de junho, em Nova York, a cantora e empresária barbadiana mais uma vez chamou a atenção com um look que misturava influências esportivas com elegância urbana. Com a Copa do Mundo de 2026 a todo vapor (de 11 de junho a 19 de julho), seu estilo pode muito bem confirmar o retorno de uma tendência que já está prestes a decolar.

Quando a camisa de futebol muda de campo

Flagrada no Governors Ball Music Festival, onde seu parceiro A$AP Rocky se apresentava, Rihanna exibiu uma mistura de estilos surpreendente, porém eficaz. A peça central: uma camisa de futebol preta oversized com o número 18 estampado. Em vez de combiná-la com calças casuais, a artista optou por uma saia midi lápis preta, adornada com detalhes franzidos e uma barra com babados. Uma maneira de brincar com contrastes e lembrar a todos que não existem regras rígidas na moda.

Para completar o look, Rihanna optou por scarpins brancos de bico fino, uma bolsa Louis Vuitton, joias douradas em camadas e óculos de sol grandes. Essa combinação demonstra que peças esportivas podem perfeitamente encontrar seu lugar em um guarda-roupa sofisticado.

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"Blockcore", ou a arte de subverter códigos.

Essa mistura de estilos tem um nome: "blokecore". Popularizada no TikTok nos últimos anos, essa estética reinterpreta os looks associados aos torcedores de futebol britânicos. Camisetas vintage, um visual descontraído e referências à cultura do futebol se tornam elementos essenciais do estilo.

Considerado por muito tempo uma tendência de nicho, esse estilo gradualmente conquistou figuras influentes da moda. Usado com saia fluida, sapatilhas ou saltos altos, o jersey está se afastando de sua imagem estritamente esportiva para se tornar uma peça de moda completa. O apelo do blockcore também reside em sua liberdade: ele incentiva a criação de looks que refletem sua personalidade, gostos e desejos, sem se limitar a categorias predefinidas.

Uma peça já enraizada na cultura da moda.

Embora Rihanna esteja ajudando a trazer a camisa de futebol de volta aos holofotes, sua história na moda remonta a muito antes. Já na década de 1990, David Beckham desempenhou um papel fundamental na mudança da imagem da camisa, usando-a muito além dos estádios. Com o tempo, a peça se tornou um símbolo cultural, na encruzilhada entre a paixão pelo esporte e a expressão estilística.

Na década de 2010, estilistas como Virgil Abloh e Kim Jones consolidaram sua legitimidade ao incorporar seus códigos em coleções de luxo e streetwear. Agora, ela aparece em silhuetas mais refinadas, como a criada por Rihanna.

A camisa de futebol, uma estrela inesperada da Copa do Mundo de 2026.

O momento é obviamente perfeito para esta tendência. Desde 11 de junho, a Copa do Mundo de 2026 domina as conversas e inspira os guarda-roupas. Nesse contexto, a camisa de futebol surge como uma das peças-chave da temporada. Longe de regras e silhuetas rígidas, essa tendência celebra, acima de tudo, o prazer de se vestir de acordo com o próprio estilo. Torcer por um time, amar moda ou combinar os dois: por que escolher?

Com esse visual marcante, Rihanna nos lembra, acima de tudo, que uma peça de roupa pode contar várias histórias ao mesmo tempo. E neste verão, a camisa de futebol tem tudo para se tornar a aliada fashion de quem gosta de combinar conforto, personalidade e criatividade.