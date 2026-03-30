Aos 47 anos, Nicole Scherzinger ousa usar couro preto no tapete vermelho.

A cantora americana de ascendência havaiana Nicole Scherzinger chamou a atenção no iHeartRadio Music Awards de 2026 com uma aparição marcante no tapete vermelho. Convidada para apresentar a cerimônia, ela causou impacto com um look que rapidamente gerou diversas reações nas redes sociais e na imprensa musical.

Um olhar impactante sobre o iHeartRadio Music Awards de 2026.

Para o evento, Nicole Scherzinger escolheu um vestido preto de couro sem alças, caracterizado por um corte estruturado que acentuava sua silhueta elegante. O look foi complementado com longas luvas de couro combinando, que iam até acima dos cotovelos. O conjunto criou uma estética moderna e ao mesmo tempo marcante, ilustrando uma abordagem ousada ao estilo formal.

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Uma silhueta minimalista e controlada.

Para exibir o vestido, Nicole Scherzinger optou por um estilo relativamente minimalista. Seu cabelo estava solto, com risca ao meio, equilibrando a estrutura do look. A maquiagem apresentava tons naturais, complementados por lábios com brilho e olhos sutilmente delineados.

Para completar o look, Nicole Scherzinger usou brincos grandes de prata, adicionando um toque de luz que contrastava com a intensidade do preto. Essa escolha de acessórios manteve a harmonia visual sem desviar a atenção da peça principal.

Uma presença notável nas redes sociais.

Imagens e vídeos da aparição de Nicole Scherzinger circularam rapidamente online, gerando inúmeros comentários de internautas. Muitos elogiaram a elegância da cantora e a coesão do seu estilo. Alguns destacaram a modernidade do look, enquanto outros notaram a silhueta sofisticada, perfeitamente adequada à ocasião.

O couro continua sendo um material relativamente raro no tapete vermelho, frequentemente combinado com tecidos mais tradicionais como seda ou cetim. Essa escolha de vestuário contribui, portanto, para a originalidade do visual de Nicole Scherzinger, ao mesmo tempo que demonstra a diversidade de estilos possíveis em eventos formais.

Com este look em couro preto, Nicole Scherzinger confirma sua capacidade de fazer escolhas estilísticas marcantes, mantendo uma elegância refinada. Ao optar por uma silhueta estruturada e contemporânea, ela demonstra, mais uma vez, seu apurado senso de estilo.