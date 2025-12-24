Search here...

O que essa supermodelo teria ganho por aparecer por um minuto em um filme cult?

Léa Michel
Extrait du film « Love Actually »

Vinte e dois anos após seu lançamento, "Simplesmente Amor" continua revelando seus segredos. Esta comédia romântica britânica, que se tornou um clássico natalino, contava com um elenco de prestígio — de Hugh Grant a Emma Thompson e Liam Neeson. No entanto, é uma aparição ultracurta que está mais uma vez gerando burburinho: a da supermodelo Claudia Schiffer, cujo cachê por aproximadamente um minuto de tempo em tela é impressionante.

Um papel fugaz… mas de ouro.

No clássico cult de Richard Curtis, lançado em 2003, Claudia Schiffer faz uma participação memorável no ato final. Ela interpreta Carol, uma mãe que o viúvo Daniel, interpretado por Liam Neeson, conhece na escola do filho. A referência ao original é deliciosa: no início do filme, Daniel brinca com seu enteado Sam dizendo que se apaixonaria de bom grado pela supermodelo alemã.

O que está nas manchetes hoje não é tanto essa reviravolta na trama, mas sim o tamanho do cheque. De acordo com o livro de Andrew Holmes, "How Much?!: The $1000 Omelette… and 1100 Other Astonishing Money Moments" (Quanto?!: A Omelete de 1000 Dólares… e Outros 1100 Momentos Incríveis com Dinheiro), Claudia Schiffer teria recebido US$ 350.000 (aproximadamente € 298.550) por essa aparição de cerca de um minuto na tela. Em outras palavras, a modelo, atriz e produtora de cinema alemã teria ganho quase £ 4.500 (€ 5.155) por segundo de filmagem. Um recorde que encapsula perfeitamente o excesso de Hollywood, em seus aspectos mais fascinantes — ou mais absurdos —, dependendo da perspectiva.

Quando a estrela se torna um símbolo do sonho britânico

Embora a cena tenha sido breve, deixou uma impressão duradoura nos espectadores. Claudia Schiffer, então no auge de sua popularidade, personificava um tipo de elegância e glamour internacional que "Simplesmente Amor" buscava celebrar. Sua mera presença foi suficiente para realçar o charme do filme, contribuindo para sua qualidade de "conto de Natal moderno".

Emma Thompson, que também estrelou o filme e foi elogiada por sua atuação comovente, admitiu ter se sentido mal remunerada na época. Embora seu salário nunca tenha sido divulgado, seu comentário destaca o forte contraste entre o pagamento por papéis principais e o de uma participação especial de apenas alguns segundos.

Números que não deixam ninguém indiferente

Esse tipo de revelação sobre os salários em Hollywood é tão fascinante quanto instigante. A opinião pública oscila entre admiração e incredulidade: deve ser visto como uma recompensa pelo prestígio e pela imagem de um ícone global, ou como um sintoma de um desequilíbrio gritante na indústria cinematográfica? O que é certo é que, quase 20 anos depois, "Simplesmente Amor" continua a inspirar sonhos — e a gerar discussões — até mesmo nos bastidores de seus contratos.

Um minuto em tela, mas uma marca atemporal na história do cinema romântico: Claudia Schiffer finalmente provou que, às vezes, bastam alguns segundos para causar impacto... e nos balanços financeiros.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Ao descolorir as sobrancelhas, a filha mais velha de Kim Kardashian gera polêmica.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ao descolorir as sobrancelhas, a filha mais velha de Kim Kardashian gera polêmica.

Com apenas 12 anos, North West, a filha mais velha de Kim Kardashian e Kanye West, voltou a...

Criticada por seu corpo, Kate Winslet revela os comentários que a marcaram para sempre.

A ícone internacional do cinema, Kate Winslet, falou recentemente sobre as dolorosas lembranças de ser alvo de zombaria...

"Icônica": Dua Lipa causa sensação nas redes sociais na praia

Dua Lipa está aproveitando um merecido descanso após sua turnê mundial, compartilhando fotos no banheiro que estão fazendo...

Aos 60 anos, Elizabeth Hurley está radiante em um elegante vestido rosa.

Ícone de estilo há mais de três décadas, Elizabeth Hurley prova mais uma vez que elegância e glamour...

Essa jogadora de futebol eletriza as partidas com suas comemorações icônicas.

Lo'eau LaBonta não é apenas uma meio-campista formidável do Kansas City Current na National Women's Soccer League (NWSL):...

Aos 45 anos (e com três filhos), Gisele Bündchen causou sensação com um vestido dourado.

Gisele Bündchen chamou a atenção recentemente em um jantar festivo oferecido pela joalheria brasileira Vivara em São Paulo,...

© 2025 The Body Optimist