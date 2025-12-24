O que essa supermodelo teria ganho por aparecer por um minuto em um filme cult?

Vinte e dois anos após seu lançamento, "Simplesmente Amor" continua revelando seus segredos. Esta comédia romântica britânica, que se tornou um clássico natalino, contava com um elenco de prestígio — de Hugh Grant a Emma Thompson e Liam Neeson. No entanto, é uma aparição ultracurta que está mais uma vez gerando burburinho: a da supermodelo Claudia Schiffer, cujo cachê por aproximadamente um minuto de tempo em tela é impressionante.

Um papel fugaz… mas de ouro.

No clássico cult de Richard Curtis, lançado em 2003, Claudia Schiffer faz uma participação memorável no ato final. Ela interpreta Carol, uma mãe que o viúvo Daniel, interpretado por Liam Neeson, conhece na escola do filho. A referência ao original é deliciosa: no início do filme, Daniel brinca com seu enteado Sam dizendo que se apaixonaria de bom grado pela supermodelo alemã.

O que está nas manchetes hoje não é tanto essa reviravolta na trama, mas sim o tamanho do cheque. De acordo com o livro de Andrew Holmes, "How Much?!: The $1000 Omelette… and 1100 Other Astonishing Money Moments" (Quanto?!: A Omelete de 1000 Dólares… e Outros 1100 Momentos Incríveis com Dinheiro), Claudia Schiffer teria recebido US$ 350.000 (aproximadamente € 298.550) por essa aparição de cerca de um minuto na tela. Em outras palavras, a modelo, atriz e produtora de cinema alemã teria ganho quase £ 4.500 (€ 5.155) por segundo de filmagem. Um recorde que encapsula perfeitamente o excesso de Hollywood, em seus aspectos mais fascinantes — ou mais absurdos —, dependendo da perspectiva.

Quando a estrela se torna um símbolo do sonho britânico

Embora a cena tenha sido breve, deixou uma impressão duradoura nos espectadores. Claudia Schiffer, então no auge de sua popularidade, personificava um tipo de elegância e glamour internacional que "Simplesmente Amor" buscava celebrar. Sua mera presença foi suficiente para realçar o charme do filme, contribuindo para sua qualidade de "conto de Natal moderno".

Emma Thompson, que também estrelou o filme e foi elogiada por sua atuação comovente, admitiu ter se sentido mal remunerada na época. Embora seu salário nunca tenha sido divulgado, seu comentário destaca o forte contraste entre o pagamento por papéis principais e o de uma participação especial de apenas alguns segundos.

Números que não deixam ninguém indiferente

Esse tipo de revelação sobre os salários em Hollywood é tão fascinante quanto instigante. A opinião pública oscila entre admiração e incredulidade: deve ser visto como uma recompensa pelo prestígio e pela imagem de um ícone global, ou como um sintoma de um desequilíbrio gritante na indústria cinematográfica? O que é certo é que, quase 20 anos depois, "Simplesmente Amor" continua a inspirar sonhos — e a gerar discussões — até mesmo nos bastidores de seus contratos.

Um minuto em tela, mas uma marca atemporal na história do cinema romântico: Claudia Schiffer finalmente provou que, às vezes, bastam alguns segundos para causar impacto... e nos balanços financeiros.