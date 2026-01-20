Aos 60 anos, a figura de Elizabeth Hurley nas Maldivas é cativante.

A atriz, modelo e produtora britânica Elizabeth Hurley compartilhou recentemente várias fotos no Instagram de sua estadia nas Maldivas, onde desfrutou de um cenário paradisíaco para começar o ano de 2026.

Uma escapadela ensolarada e serena

Nesta publicação, Elizabeth Hurley aparece relaxada e sorridente, desfrutando da natureza ao redor e de momentos de tranquilidade em meio às águas turquesas e à areia fina. Ela acompanhou as imagens com uma mensagem repleta de gratidão: "Meu Deus... Eu amo as Maldivas! Tive a sorte de estar entre os primeiros hóspedes desta nova ilha particular. Aterrissamos de hidroavião diretamente em nosso píer privativo - uma estadia inesquecível, graças a uma equipe incrível. Que maneira maravilhosa de começar 2026!" Segundo seus fãs, Elizabeth Hurley exala uma serenidade e vitalidade inspiradoras.

Reações de admiração dos internautas

Os comentários na publicação se multiplicaram: "Continua radiante e elegante como sempre", "Parece que o tempo não a afeta", "Uma energia e um sorriso que inspiram alegria". Outros elogiaram sua "atitude positiva e carinhosa", observando que Elizabeth Hurley personifica uma visão saudável de bem-estar — a de uma mulher realizada, radiante e autêntica.

Um começo de ano promissor

Acompanhada do filho, Damian, a atriz compartilhou várias fotos desse retiro idílico, repleto de relaxamento e momentos em família. Embora seu parceiro, Billy Ray Cyrus, não apareça nas fotos, ele comentou e curtiu a publicação, um sutil sinal de apoio.

Elizabeth Hurley prova mais uma vez que elegância e naturalidade andam de mãos dadas com confiança e alegria de viver. A estrela britânica começa o novo ano personificando o equilíbrio perfeito entre autenticidade e gratidão. Um começo ensolarado para 2026 — e sereno.