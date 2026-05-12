Ostentando um visual típico dos anos 2000, Sydney Sweeney chama a atenção.

Se você está assistindo à nova temporada de "Euphoria", com certeza já reparou no visual que vem dando o que falar nos últimos dias. Sydney Sweeney, que interpreta Cassie Howard na série de sucesso da HBO, fez mais uma aparição muito aguardada no episódio 5. Uma foto compartilhada pela conta oficial do Instagram @euphoria mostra esse visual borboleta ultra anos 2000 que imediatamente deixou os fãs em polvorosa.

Uma blusa com estampa de borboleta, típica dos anos 2000.

Na foto divulgada pela série, vemos a atriz e produtora americana Sydney Sweeney nos bastidores ao lado da atriz e modelo americana Alexa Demie, que interpreta Maddy Perez. Ambas exibem um estilo impecável, fiel ao espírito fashion da série.

A atriz Sydney Sweeney usou uma criação da Blumarine: um vestido leve, provavelmente de chiffon azul claro, bordado com pérolas e strass brilhantes. A peça tem uma vibe inconfundivelmente anos 2000, com um detalhe de borboleta no decote, alças finas e uma silhueta ajustada. Seu cabelo e maquiagem estavam perfeitamente coordenados: cachos loiros platinados, franja cortina, olhos esfumados e lábios em tom malva escuro.

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O grande retorno do top "borboleta"

Esse look causou um grande impacto, em parte porque faz parte de uma tendência que está voltando com tudo. O famoso "top borboleta", com formato que lembra asas de borboleta, é uma das peças icônicas da moda dos anos 90 e 2000. Mariah Carey o adotou como sua marca registrada na época, e desde então a peça é associada a toda uma geração.

Hoje, a blusa borboleta está fazendo um grande retorno. A modelo e empresária americana Hailey Bieber, a cantora e compositora Dua Lipa e a cantora sul-africana Tyla já aderiram à tendência, cada uma à sua maneira. Com Cassie Howard, da série "Euphoria", uma nova dimensão se adiciona: a da cultura pop instantânea, o burburinho imediato nas redes sociais. Quando uma personagem tão popular quanto ela usa uma peça, a tendência volta a bombar.

Uma onda de entusiasmo nas redes sociais

Os fãs reagiram rapidamente à publicação compartilhada pela conta oficial da série. "Icônica", "Cassie está no auge da sua elegância", "este look está gravado na minha memória" ... Muitos elogiaram os looks criativos e a atuação de Sydney Sweeney. Ela continua a assumir projetos ambiciosos e confirma seu status como uma estrela em ascensão em Hollywood, capaz de conciliar papéis dramáticos exigentes e aparições de grande repercussão.

Com esse visual inspirado em borboletas, direto dos anos 2000, Sydney Sweeney entrega uma das aparições mais memoráveis da terceira temporada de Euphoria. Uma mistura de nostalgia, ousadia na moda e mensagem narrativa, essa escolha confirma uma coisa: em "Euphoria", a moda é uma personagem por si só.