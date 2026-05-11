"Uma beleza indiana": esta ex-Miss Mundo causa sensação em um vestido cor de marfim.

Julia P.
@priyankachopra / Instagram

Quando Priyanka Chopra aparece em um tapete vermelho, espera-se um momento memorável de moda. E no Gold Gala 2026, em Los Angeles, ela certamente fez jus a essa expectativa. Em um vestido marfim repleto de história e emoção, a ex-Miss Mundo causou sensação. E nas redes sociais, os comentários se multiplicaram: "Beleza indiana", "magnífica" e muitos outros.

Um vestido escultural carregado de simbolismo.

Para esta noite de gala organizada pela Gold House no Music Center, Priyanka Chopra escolheu uma criação de alta-costura exclusiva do estilista indiano Amit Aggarwal, em colaboração com sua estilista de longa data, Ami Patel. O resultado é deslumbrante: um vestido marfim com silhueta ajustada que se abre em uma cauda etérea, intercalada com painéis transparentes e bordados esculturais.

O que torna este look verdadeiramente único é a sua história. O vestido foi confeccionado a partir de um sari Chikankari de 20 anos, transformado em uma peça contemporânea. Foram necessárias seis semanas de trabalho, com todo o processo realizado à mão por artesãs indianas, antes que o tecido fosse reconstruído de acordo com a assinatura arquitetônica de Amit Aggarwal, adornado com delicadas contas de vidro. Uma vibrante homenagem ao artesanato têxtil indiano e às mulheres que o perpetuam.

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Uma noite repleta de significado.

Para além do tapete vermelho, o Gold Gala de 2026 teve um significado especial para Priyanka Chopra. Ela foi homenageada com o prestigiado Global Vanguard Honor, um prêmio concedido pela Gold House para celebrar aqueles que promovem a cultura da Ásia-Pacífico internacionalmente. Este reconhecimento celebra seus 25 anos de carreira, que abrangem a indústria cinematográfica indiana e Hollywood.

O tema desta 5ª edição, "Um Novo Mundo Dourado", homenageou a liderança cultural e o progresso coletivo. Um cenário perfeito para usar um vestido que, precisamente, conta uma história de diálogo entre as tradições indianas e os códigos contemporâneos.

Uma carreira extraordinária

Um lembrete útil para apreciarmos o quão longe ela chegou: Priyanka Chopra foi coroada Miss Mundo em 30 de novembro de 2000, com apenas 18 anos. Essa conquista marcou o início de uma carreira extraordinária. Ela se tornou uma das atrizes mais populares de Bollywood, com papéis memoráveis em "Fashion", "Mary Kom" e "Bajirao Mastani", antes de conquistar Hollywood com a série "Quantico", seguida por "Citadel" e "The Bluff".

Cannes 2026 (12 a 23 de maio de 2026) também será um evento importante para ela: apresentará seu novo filme "Reset", um thriller de sobrevivência que filmou ao lado do ator britânico Orlando Bloom.

Uma ovação de pé nas redes sociais.

Sob as inúmeras postagens compartilhadas do tapete vermelho, os internautas a cobriram de elogios. "Uma beleza indiana", "magnífica", "a mulher mais elegante do Gold Gala" ... os comentários atestam a admiração que a atriz inspira, mas também a recepção muito positiva que sua escolha de roupa recebeu. Muitos aplaudiram a dimensão simbólica do vestido, sua conexão com a herança indiana e a maneira como Priyanka Chopra usa sua plataforma para dar destaque aos artesãos por trás das peças que veste.

Com sua aparição no Gold Gala de 2026, Priyanka Chopra está criando muito mais do que apenas um momento de moda. Ela está contando uma história, a de uma jornada que abrange mais de duas décadas, uma preciosa herança cultural e um trabalho artesanal primoroso, tudo isso exibido em um dos tapetes vermelhos mais prestigiosos do mundo.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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