À beira da piscina, Elizabeth Hurley exibe orgulhosamente sua silhueta.

Anaëlle G.
@elizabethhurley1 / Instagram

A atriz, modelo e produtora britânica Elizabeth Hurley compartilhou recentemente uma série de fotos ensolaradas em sua conta do Instagram, relaxando à beira-mar com um look branco com finas listras pretas. O destaque da publicação foi a dica de fotografia que ela compartilhou com seus milhões de seguidores, com muito humor e descontração. A postagem viralizou imediatamente.

Fotos ensolaradas e íntimas

Nas fotos, Elizabeth Hurley posa ao sol, usando óculos de sol, com seus longos cabelos castanhos flutuando na piscina. Seu look, branco com listras pretas, é da sua própria marca, Elizabeth Hurley Beach, que ela fundou em 2005. Uma atmosfera relaxada e natural onde a atriz parece completamente à vontade.

Como de costume, Elizabeth Hurley acompanhou sua publicação com uma legenda bem-humorada. Desta vez, ela foi direcionada diretamente aos seus seguidores: "Ser fotografada pode ser assustador, então aqui vai minha dica número um: DEITE-SE!!" Ela continuou, com um toque de malícia: "Mesmo sob uma iluminação ruim ou com a câmera implacável de um celular (essas fotos foram tiradas com um celular em plena luz do sol), se você se alongar bem e usar óculos de sol, tudo ficará bem. Me agradeça depois 😉." É uma dica compartilhada como o segredo de uma boa amiga. E nos lembra que, além da moda, Elizabeth Hurley gosta de cultivar uma conexão próxima com seus seguidores.

Em última análise, não há necessidade de tentar parecer "mais magro" ou "diferente" usando truques ensaiados: as fotos mais bem-sucedidas são geralmente aquelas que capturam um momento genuíno. Naturalidade, espontaneidade e expressão autêntica continuam sendo as coisas mais belas para se mostrar — muito distantes de poses "perfeitas" e artifícios calculados.

Uma publicação que recebeu elogios unânimes.

A publicação foi inundada de reações. "Abençoada seja a Rainha", "Viajante do tempo!" ... os fãs a cobriram de elogios por sua figura e sua naturalidade diante das câmeras. Até mesmo seu filho, Damian Hurley, de 24 anos, comentou na publicação com entusiasmo comovente: "Essas fotos são incríveis, uau!"

Elizabeth Hurley, que tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, já está acostumada a compartilhar esse tipo de conselho de forma direta. Em julho de 2025, por exemplo, ela recomendou "evitar a luz forte do meio-dia e optar pela luz suave do nascer e do pôr do sol para fotos". Outra dica que seus fãs claramente adoraram.

Com este carrossel simples, Elizabeth Hurley nos lembra por que ela é uma das figuras mais queridas de sua geração. Ela demonstra, de forma natural, que podemos nos divertir, amar e compartilhar, independentemente da nossa idade.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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