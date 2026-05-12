"Não combina nada com ela": o vestido brilhante de Halsey divide opiniões na internet.

No tapete vermelho, algumas aparições são universalmente aclamadas, enquanto outras geram debate. O look de Halsey no Gold Gala 2026 claramente se encaixa na segunda categoria. A cantora e compositora americana fez sua entrada com um vestido de alta costura repleto de detalhes. Nos posts compartilhados do tapete vermelho, as opiniões se dividiram rapidamente: alguns amaram, outros nem tanto.

Um vestido de alta costura espetacular

Para a 5ª edição anual do Gold Gala, realizada pela Gold House no Music Center em Los Angeles, Halsey escolheu uma criação de alta costura do estilista indiano Rahul Mishra, da sua coleção Primavera 2024 intitulada "Super-heróis". O vestido, em tom bege/rosado, era inteiramente bordado com cristais brilhantes e motivos metálicos em verde e dourado. O corpete decotado estendia-se até a cintura, emoldurado por delicadas alças bordadas com miçangas. A saia fluida de tule descia em uma longa cauda adornada com bordados inspirados na natureza.

Para completar o visual, Halsey usou joias indianas: um colar de esmeraldas Sabyasachi, brincos e pulseiras Anita Dongre, tudo coordenado com um penteado trançado e maquiagem esfumada. Ao seu lado, seu noivo, o ator Avan Jogia, também usava uma criação Rahul Mishra combinando, em uma dupla que celebrava a alta costura indiana, fiel ao espírito do Gold Gala, dedicado à cultura da Ásia-Pacífico.

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Um visual que divide os internautas

As reações às inúmeras fotos compartilhadas online foram variadas. Alguns internautas adoraram a silhueta criada por Rahul Mishra, elogiando o vestido como "magnífico", "mágico" ou até mesmo "digno de uma obra de arte". Outros foram mais críticos em relação a essa escolha de moda.

Vale lembrar: o corpo, a aparência e as roupas de uma mulher — assim como os de qualquer outra pessoa — não são passíveis de ataques ou comentários maldosos. Independentemente de Halsey ter gostado ou não do vestido que usou no Gold Gala de 2026, tratava-se, antes de tudo, de uma escolha de estilo pessoal. Fiel ao seu estilo, a cantora continua a explorar uma estética singular, mesclando o glamour de Hollywood, a alta costura espetacular e influências alternativas, sem buscar agradar a todos.

Uma Gala Dourada 2026 com o tema moda.

Este prestigiado evento, organizado anualmente pela Gold House, celebra a cultura e o talento da região Ásia-Pacífico. A edição de 2026, com o tema "Um Novo Mundo Dourado", reuniu diversas celebridades, incluindo a atriz indiana Priyanka Chopra, a esquiadora freestyle chinesa Eileen Gu, a modelo americana Chrissy Teigen, a atriz e roteirista indiana-americana Mindy Kaling e o ator e escritor canadense Simu Liu. Uma deslumbrante variedade de looks de alta costura foi exibida, sendo o de Halsey um dos mais comentados.

Com essa aparição marcante, Halsey reafirmou sua predileção por designs nada convencionais. No tapete vermelho, ela nunca buscou se conformar às expectativas da internet, mas sim expressar sua personalidade através da moda. Uma coisa é certa: fiel à sua visão artística, Halsey continua a fazer de cada aparição um verdadeiro momento fashion.