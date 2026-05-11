Com um vestido espetacular, esta atleta atrai todos os olhares no tapete vermelho.

A esquiadora olímpica sino-americana Eileen Gu causou sensação no Gold Gala 2026 em Los Angeles, no dia 9 de maio de 2026, com um vestido rosa claro que lembrava um vestido de bailarina. Essa aparição recente na moda confirma sua desenvoltura tanto nas pistas quanto nas passarelas.

Uma silhueta romântica

Para esta noite organizada pela Gold House, instituição californiana que celebra o sucesso e a cultura da Ásia-Pacífico, Eileen Gu optou por uma criação do estilista Andrew Kwon, chamada "Vestido Aurora". Uma escolha muito refinada, que abraça completamente o tema romântico.

Na foto, ela aparece com um vestido rosa-claro com mil tons de tule. O corpete sem alças é estruturado e minimalista, abrindo-se em uma saia volumosa com camadas. O elemento mais marcante do look? A linha assimétrica que revela seus sapatos brancos de bico fino na frente, antes de se transformar em uma cauda etérea atrás. Uma silhueta de conto de fadas moderna. Quanto ao cabelo e à maquiagem, Eileen Gu deixou o vestido ser o protagonista.

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Uma temporada esportiva que bateu recordes

Essa dupla função em nada diminui sua carreira esportiva; muito pelo contrário. Nos últimos Jogos Olímpicos de Inverno, em Milão-Cortina 2026, realizados em fevereiro, Eileen Gu fez história mais uma vez. Com duas medalhas de prata e uma de ouro conquistadas na Itália, ela se tornou oficialmente a esquiadora freestyle mais premiada da história olímpica, em todas as categorias.

Uma conquista extraordinária para alguém que já havia ganhado várias medalhas nas Olimpíadas de 2022. E vale ressaltar que tudo isso é feito em paralelo aos seus brilhantes estudos: Eileen Gu é estudante de relações internacionais na Universidade de Stanford. Ela consegue conciliar essa tripla vida de atleta, modelo e estudante com uma disciplina impressionante.

Uma Gala Dourada 2026 com o tema moda.

A 5ª edição anual do Gold Gala reuniu diversas figuras proeminentes. Eileen Gu interagiu com a atriz indiana Priyanka Chopra, a modelo americana Chrissy Teigen, a atriz e roteirista indiana-americana Mindy Kaling e a cantora e compositora americana Halsey, todas presentes para celebrar a cultura asiática e seus talentos. Foi uma noite de elegância, onde cada look contava uma história.

Com essa nova aparição aclamada pela crítica, Eileen Gu nos lembra que, com apenas 22 anos, transita entre mundos com uma facilidade desconcertante. Atleta excepcional, estudante de Stanford, musa de estilistas renomados: ela trilhou um caminho único, onde o desempenho atlético encontra a criatividade na moda.