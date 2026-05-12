Aos 47 anos, Kate Hudson brilha no tapete vermelho com um vestido cor de açafrão.

Existem cores que anunciam a primavera melhor do que qualquer flor. A atriz e produtora americana Kate Hudson desfilou recentemente no tapete vermelho do Egyptian Theatre, em Los Angeles, com um luminoso vestido amarelo açafrão que poderia rivalizar com o sol da Califórnia. A ocasião? A estreia do documentário da Netflix "Marty, Life Is Short", que celebra a carreira de seu amigo Martin Short. E ela apresentou um dos looks de primavera mais deslumbrantes da temporada.

Um vestido cheio de luz

Para a ocasião, Kate Hudson usou uma criação da Tod's da coleção primavera 2026, apresentada na Semana de Moda de Milão em setembro passado. Um vestido longo, sem mangas, em camurça amarelo açafrão, com silhueta ajustada e minimalista. Segundo o Women's Wear Daily, a paleta de cores da coleção foi inspirada no livro "Um Verão Italiano", de Claude Nori, o que explica esse tom ensolarado, vibrante e tipicamente veranil.

O que tornou este vestido verdadeiramente único foram os seus detalhes. Dois recortes profundos nas laterais revelavam a silhueta de Kate Hudson, mantendo uma elegância sofisticada. Nas costas, um detalhe drapeado cruzado, amarrado na altura da cintura, complementava a peça com uma pequena abertura em forma de gota na parte superior das costas. E, por fim, uma fenda na coxa que se abria ligeiramente a cada passo.

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Acessórios minimalistas, cuidadosamente escolhidos.

Como costuma acontecer com Kate Hudson, o segredo para um look de sucesso reside no equilíbrio perfeito entre drama e simplicidade. A atriz optou por um par de scarpins pretos de bico fino e completou o conjunto com um longo casaco de couro marrom, que usou ao chegar e depois retirou para revelar a peça principal. Para as joias, escolheu criações da grife Beladora: brincos esculturais de ouro e anéis marcantes em tons metálicos quentes, que complementaram perfeitamente o calor do vestido. O styling ficou a cargo de Rob Zangardi e Mariel Haenn, seus colaboradores de longa data.

Uma beleza radiante, meticulosamente concebida até ao último detalhe.

Para o penteado, Kate Hudson confiou a Marcus Francis um rabo de cavalo baixo, suave e natural, perfeito para não sobrecarregar a silhueta do vestido. No rosto, a maquiagem de Tonya Brewer optou por uma elegância discreta: rímel preto, lábios rosados e uma tez dourada que parecia ter saído diretamente de uma tarde de primavera.

Um pequeno detalhe que completou perfeitamente todo o visual: sua manicure, feita pela Nails of LA, apostou no estilo leitoso e alongado, em um tom suave que não ofuscou o vestido, mas sim o complementou delicadamente.

Uma noite dedicada à amizade.

Além do tapete vermelho, Kate Hudson estava lá principalmente para apoiar um amigo. Ao lado do ator, diretor e roteirista canadense Eugene Levy e do ator, produtor, diretor, roteirista e apresentador canadense-americano Martin Short, a atriz posou com um grande sorriso para celebrar o lançamento deste documentário dedicado à carreira da lenda da comédia.

“Que documentário incrível! Estou homenageando o único e inigualável Marty Short 🧡”, escreveu ela na legenda das fotos compartilhadas em sua conta do Instagram. Atualmente estrelando a série da Netflix “Running Point”, Kate Hudson confirma com essa aparição que é uma das figuras mais estilosas de Hollywood.

Com este look iluminado pelo sol, Kate Hudson apresenta uma de suas aparições mais deslumbrantes da primavera. Entre a paleta vibrante do vestido, os detalhes do corte e a elegância discreta do restante do look, ela prova que um estilo alegre pode ser ao mesmo tempo impactante e sofisticado.