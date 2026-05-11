"Deslumbrante": Aos 68 anos, Andie MacDowell exibe seu novo penteado sem filtros.

Seus cachos prateados se tornaram uma das marcas registradas de beleza mais reconhecidas de Hollywood. No entanto, Andie MacDowell surpreendeu a todos com um penteado diferente — duas tranças — e a explicação por trás dessa escolha é tão tocante quanto divertida.

Duas tranças, uma revelação durante as filmagens

Foi no set da série "The Way Home" — cuja quarta e última temporada foi ao ar em 19 de abril de 2026 — que Andie MacDowell descobriu esse penteado. Para seu papel como Delilah "Del" Landry, a matriarca da família Landry, ela usava uma peruca. E para esconder seu cabelo verdadeiro por baixo, seu cabeleireiro encontrou uma solução simples: trançá-lo em duas pequenas tranças.

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"Senti-me como uma criança novamente."

"Na terceira temporada, meu cabeleireiro trançou meu cabelo para escondê-lo sob a peruca. Me senti criança de novo com minhas duas trancinhas", escreveu ela na legenda da selfie. Uma revelação inesperada para uma atriz conhecida há anos por seus cachos volumosos e prateados — e que claramente encontrou algo de bom nesse penteado de outra época.

Uma selfie sensacional sem filtro

Na foto publicada em 10 de maio, Andie MacDowell aparece com seus cabelos grisalhos trançados em duas tranças apertadas de cada lado da cabeça, com as pontas ligeiramente mais escuras. Ela veste uma camisa branca clássica de colarinho, um batom bordô marcante e sombra esfumada nos olhos — uma maquiagem que contrasta com a leveza infantil do penteado. O resultado: uma imagem inesperada e autêntica, que imediatamente gerou uma enxurrada de comentários "Maravilhosa" .

E se ela adotasse tranças como um hábito diário?

"Uma parte de mim gostaria muito de começar a usar meu cabelo trançado de vez em quando, de uma forma mais casual... Talvez quando eu estiver fazendo trilha ou caminhando na praia", acrescentou ela com um emoji sorrindo. Essa declaração imediatamente repercutiu entre seus seguidores – muitos dos quais aplaudiram essa maneira de demonstrar leveza e liberdade nos penteados, em qualquer idade.

Uma atriz que brinca com sua "imagem de beleza"

Essa selfie com trança não é um caso isolado. Nas últimas semanas, Andie MacDowell tem experimentado variações de seu penteado característico. Em 15 de abril, ela foi fotografada no programa Today Show com um rabo de cavalo baixo com cachos volumosos e um topo liso — mais uma maneira de reinventar o cabelo sem comprometer sua aparência natural. Ela explora, experimenta, sorri — e posta tudo, sem filtros.

Cinza-prateado como manifesto

Andie MacDowell iniciou sua transição para o cabelo natural em 2020 e nunca se arrependeu. Desde então, seus cachos prateados se tornaram um símbolo — o de uma mulher que se recusa a ceder à pressão de "parecer jovem a qualquer custo". Esta publicação com tranças não contradiz esse manifesto; pelo contrário, o amplia: ao se permitir ser infantil, brincalhona e despretensiosa, ela confirma que a liberdade das normas não se limita à cor do cabelo.

Duas tranças, uma selfie e milhões de "Maravilhosa" – Andie MacDowell provou que um penteado da infância pode se tornar uma das declarações de estilo mais libertadoras de todos os tempos. E que as melhores ideias às vezes vêm dos sets de filmagem.