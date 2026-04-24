Madonna está oferecendo uma recompensa para quem encontrar uma roupa vintage desaparecida.

Fabienne Ba.
@madonna / Instagram

A cantora e compositora americana Madonna lançou recentemente um apelo inusitado após o desaparecimento de várias peças de seu guarda-roupa. Essas roupas, usadas durante uma apresentação memorável no festival Coachella de 2026, têm um valor que vai muito além do simbólico para ela.

Uma roupa que desapareceu após uma apresentação no palco.

No festival Coachella de 2026 (10 a 19 de abril), Madonna surpreendeu o público ao se juntar à cantora e compositora americana Sabrina Carpenter no palco. Para a ocasião, ela usou um figurino vintage composto por jaqueta, corset e vestido. Pouco depois do evento, essas peças desapareceram, causando preocupação a Madonna.

Vestuário com alto valor pessoal

Em uma mensagem compartilhada nas redes sociais, Madonna explicou que essas roupas "não são apenas figurinos de palco". Elas fazem parte de sua história pessoal e artística. Ela também observou que outras peças do mesmo período estão desaparecidas, reforçando seu apego a esse conjunto agora perdido.

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Uma recompensa pelo seu retorno.

Em resposta a essa situação, Madonna anunciou que ofereceria uma recompensa a quem devolvesse as roupas em bom estado. Ela expressou a esperança de que alguém as encontrasse e entrasse em contato, fazendo assim um apelo direto à comunidade.

Uma aparência impressionante

Essa apresentação no Coachella 2026 marcou um momento especial, mais de vinte anos após a primeira aparição de Madonna nesse evento icônico. Ao lado de Sabrina Carpenter, ela apresentou alguns de seus maiores sucessos, oferecendo ao público uma participação surpresa muito aguardada.

Ao oferecer uma recompensa para quem encontrar essa roupa vintage, Madonna destaca a importância de objetos ligados à sua carreira. Além do valor material, essas peças representam parte de seu legado artístico, agora no centro de um apelo incomum.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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