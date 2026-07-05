Em um vestido com uma fenda que vai até a coxa, Bella Thorne cativa os internautas com seu look mais recente.

Para comemorar seu aniversário, a atriz americana Bella Thorne compartilhou uma série de fotos no Instagram, vestindo um elegante vestido com fenda. Um look que conquistou imediatamente seus seguidores.

Um vestido longo cor de chocolate com uma fenda

Para a ocasião, Bella Thorne usou um vestido longo sem mangas em um tom profundo de chocolate. O vestido, que chegava até o chão, apresentava uma fenda alta que adicionava movimento à silhueta. O decote, adornado com botões esculpidos com detalhes intrincados, conferia um toque de luxo ao visual.

Acessórios cuidadosamente escolhidos

Para complementar o vestido, Bella Thorne optou por sapatos nude, pulseiras metálicas e vários anéis, para um toque decididamente chique. Quanto à sua beleza, o cabelo com cachos suaves e a maquiagem luminosa em tom pêssego completaram perfeitamente este look sofisticado. Um conjunto harmonioso, meticulosamente planejado até o último detalhe.

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Uma roupa desenhada para o aniversário dela.

Essa aparição fez parte de uma ocasião festiva. Na legenda da publicação, Bella Thorne escreveu, em tom de brincadeira: "Um aniversário odeia nossa chegada", confirmando o clima alegre da noite. Bella Thorne também compartilhou vários momentos íntimos ao lado do noivo, Mark Emms, adicionando um toque pessoal a essa série de fotos.

Os fãs estão encantados

Como era de se esperar, esse look gerou uma onda de reações entusiasmadas. Muitos internautas elogiaram a elegância e a confiança de Bella Thorne, fiéis ao seu estilo característico. Para muitos, essa produção está entre as melhores dos últimos meses. Sempre ousada em seus looks, Bella Thorne confirma mais uma vez sua predileção por vestimentas sofisticadas.

Com este vestido cor de chocolate com uma fenda que ia até a coxa, Bella Thorne fez uma aparição elegante e festiva ao mesmo tempo. Como era de se esperar, isso encantou seus fãs.