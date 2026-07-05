Com seu vestido floral vintage, Olivia Dean fez uma aparição marcante.

A cantora e compositora britânica Olivia Dean encantou mais uma vez seus fãs em Paris. Ao sair de um show na capital francesa, ela compartilhou uma foto sua vestindo um vestido vintage Chanel com estampa floral, que certamente chamou a atenção de todos.

Um concerto parisiense que terminou em grande estilo.

Foi após um concerto na capital francesa que Olivia Dean compartilhou seu mais recente look estiloso. Atualmente em turnê mundial, ela aproveitou sua estadia em Paris para apresentar um show muito aguardado por seus fãs franceses. No dia seguinte à apresentação, ela publicou uma mensagem de despedida da capital em sua conta do Instagram, acompanhada de uma foto que imediatamente conquistou seus seguidores. "Boa noite, Paris!! Obrigada para sempre", escreveu na legenda da foto, acrescentando um emoji de flor de lótus e uma menção à Chanel e seu diretor artístico, Matthieu Blazy.

Um vestido Chanel de inspiração vintage

Para esta ocasião, Olivia Dean optou por uma peça Chanel, que personifica um espírito decididamente vintage e romântico. O vestido, com estampa floral, ilustra perfeitamente o universo estilístico que a cantora vem cultivando há várias temporadas: uma mistura de delicadeza e referências a silhuetas de décadas passadas. Essa abordagem remete à sua estética de palco, frequentemente descrita como uma homenagem às mulheres das décadas de 1960 e 70. Essa consistência estilística contribui para torná-la uma das artistas britânicas mais aguardadas no mundo da moda.

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Uma ligação de longa data com a Maison Chanel.

A escolha de uma criação da Chanel não é por acaso. Olivia Dean faz parte da esfera de influência da maison francesa desde 2023, quando compareceu ao desfile de alta-costura da marca. Desde junho de 2024, a cantora figura entre as embaixadoras e amigas oficiais da Chanel, fazendo diversas aparições com criações assinadas pelas equipes da grife. Essa fidelidade é de longa data e vai muito além de simples "parcerias comerciais": Olivia Dean construiu uma genuína conexão criativa com a Chanel, principalmente desde que Matthieu Blazy assumiu a direção artística da marca.

Com seu vestido floral vintage da Chanel, seu concerto parisiense de sucesso e sua homenagem carinhosa à maison francesa, Olivia Dean protagonizou uma de suas aparições mais memoráveis em Paris. Isso demonstrou sua habilidade em mesclar com maestria sua carreira musical e sua identidade fashion. E mostra que sua parceria com a Chanel e Matthieu Blazy certamente continuará a render momentos de estilo, palco após palco.