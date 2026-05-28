Shannon Elizabeth, de 52 anos, opta por um look de praia supermoderno

Fabienne Ba.
@shannonelizabeth / Instagram

A atriz e modelo americana Shannon Elizabeth está fazendo seu grande retorno nas redes sociais neste verão. Conhecida por seu papel na série de filmes de comédia "American Pie", ela optou por um maiô marrom, uma das cores mais modernas para a temporada de praia de 2026.

Shannon Elizabeth opta por um maiô marrom em Maurício.

Shannon Elizabeth compartilhou um vídeo no Instagram, gravado durante suas férias em Maurício. Ela aparece usando um maiô marrom franzido, posando em um cenário paradisíaco de areia branca e águas turquesa. "Maurício acaba de elevar o nível!", escreveu na legenda do vídeo, detalhando um dia passado no luxuoso hotel 5 estrelas Shangri-La Le Touessrok, curtindo praias intocadas, uma ilha particular acessível de barco e um almoço com os pés na areia. A foto ensolarada imediatamente gerou reações de seus seguidores.

Marrom, a cor chave para as tendências de praia.

A escolha da cor está longe de ser insignificante. Do chocolate ao expresso, incluindo tons de café com leite, o marrom se consolidou como uma das principais tendências da moda praia atual, gradualmente substituindo o preto como um clássico chique e favorecedor. As marcas de moda estão oferecendo cada vez mais coleções de maiôs nessas tonalidades quentes, apreciadas por sua elegância discreta e brilho saudável.

Ao optar por um estilo franzido que acentua lindamente sua silhueta, Shannon Elizabeth preenche todos os requisitos desta tendência. Um look de praia moderno e atemporal, que prova que a simplicidade pode ser a personificação da sofisticação.

Primeira aparição em 25 anos

Além do aspecto fashion, esta foto marca um marco significativo. É a primeira vez em 25 anos que Shannon Elizabeth aparece publicamente de maiô nas redes sociais. Sua última aparição desse tipo foi durante um ensaio para a revista Maxim em 2001. Seus fãs elogiaram imensamente sua imagem radiante. Diversos veículos de comunicação destacaram seu estilo atemporal. Shannon Elizabeth exala confiança, claramente determinada a capitalizar essa visibilidade recém-adquirida e trilhar seu próprio caminho.

Um novo capítulo marcado pela liberdade.

Este intervalo ensolarado chega em um momento de renovação para Shannon Elizabeth, que embarcou em um novo capítulo pessoal e profissional. A atriz explicou à imprensa que queria retomar o controle de sua imagem após uma carreira em Hollywood onde, em sua opinião, outros ditavam os rumos de sua trajetória.

Ela apresenta essa nova direção principalmente como "uma busca por liberdade e uma conexão direta com seu público", bem distante das estruturas tradicionais. Essa abordagem fica evidente até mesmo em suas publicações recentes de verão, onde ela se mostra visivelmente realizada.

Com um simples maiô marrom, Shannon Elizabeth conseguiu combinar tendência, confiança e simbolismo. Esse retorno à praia ilustra a mentalidade de uma mulher que abraça plenamente suas escolhas e embarca em uma nova fase da vida. Estilo e liberdade não têm idade.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
Em um vestido midi branco, Sofía Vergara cria um visual luminoso.
Article suivant
Este vestido brilhante usado por Hilary Duff está cativando os fãs.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Um ícone atemporal": aos 59 anos, Salma Hayek cativa com um visual retrô.

A atriz, diretora e produtora mexicana-americana-libanesa Salma Hayek prova que a elegância não tem idade. Na Riviera Francesa,...

A cantora Olivia Rodrigo repudia as críticas ao seu vestido estilo boneca.

Alvo de críticas pelo vestido estilo boneca que usou no palco, a cantora, compositora, musicista e atriz americana...

Este vestido brilhante usado por Hilary Duff está cativando os fãs.

Vinte e um anos após sua última aparição, a atriz e cantora americana Hilary Duff fez um retorno...

Em um vestido midi branco, Sofía Vergara cria um visual luminoso.

A atriz, modelo, produtora e apresentadora de televisão colombiana-americana Sofía Vergara, mais conhecida por seu papel na série...

"O rosto mais lindo": A modelo plus size Ashley Graham compartilha uma selfie que gera reações.

No Instagram, Ashley Graham compartilhou uma selfie que imediatamente gerou uma onda de reações entusiasmadas. Ela aparece em...

Claudia Schiffer comemora seu 24º aniversário de casamento com uma foto que emociona seus fãs.

Vinte e quatro anos de amor e um laço inabalável. Para celebrar seu aniversário de casamento com o...